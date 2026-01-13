Νέος τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΛ ο Θωμάς Κυπαρίσσης

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την αναβάθμιση του μέχρι πρότινος γενικού αρχηγού της ομάδας, Θωμά Κυπαρίσση, στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Παράλληλα ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον τεχνικό διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος Γιώργο Ανδρεάδη.

Επίσης καθήκοντα Γενικού Αρχηγού αναλαμβάνει ο Σπύρος Μάρκου.

Ο Σπύρος Μάρκου υπήρξε αθλητής επί σειρά ετών στην πάλη με πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις. Έχει υπηρετήσει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό της πάλης και της άρσης βαρών σε σωματεία του νομού μας, στις θέσεις του Προέδρου και των μελών των διοικητικών συμβουλίων τους.

Συμμετείχε σε πολλαπλές αθλητικές δραστηριότητες του νομού και υπηρέτησε την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet από την θέση του Γενικού Αρχηγού την περίοδο 2016/17.

Ο Σπύρος Μάρκου παρακολουθεί θεσμικά και παραγοντικά την ΑΕΛ Novibet από το 2009.

Είναι εγγονός του αείμνηστου Μάρκου Μελέτη που υπήρξε ποδοσφαιριστής στις ομάδες που ίδρυσαν την ΑΕΛ. Είναι γιος του πρώην τερματοφύλακα της ΑΕΛ και μετέπειτα διαιτητή Α’ Εθνικής, Βαγγέλη Μάρκου.