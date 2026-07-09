Νέο «χτύπημα» από την Αμαρίγια: «Δεν είναι πραγματικός Γάλλος» – Η Παραγουανή Γερουσιαστής ξανά σε κρεσέντο ύβρεων εναντίον του Κιλιάν Εμπαπέ

Η Παραγουανή πολιτικός, Σελέστε Αμαρίγια προχώρησε εκ νέου σε βολές κατά του σούπερ σταρ της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ. Αυτή τη φορά μάλιστα προχώρησε σε βαριές ύβρεις και δη μέσα στη Βουλή της χώρας της.

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Σημειώνεται ότι μετά τον αποκλεισμό των Παραγουανών από τη Γαλλία στο Μουντιάλ της Αμερικής, υπάρχουν αρκετοί που εξαπολύουν μύδρους εναντίον των Γάλλων, ενώ οπαδοί έκαψαν και ομοιώματα του Κιλιάν Εμπαπέ, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στην Σελέστε Αμαρίγια να επιτεθεί ξανά στον ποδοσφαιριστή.

Σε έντονο ύφος η Αμαρίγια ανέφερε:

«Ο τερματοφύλακάς μας, ένα παιδί, ο Ορλάντο Χιλ, άπλωσε το χέρι του με ταπεινότητα στον Εμπαπέ, όμως αυτός ο π@@@@@… γιος τον αγνόησε εντελώς και στη συνέχεια πανηγύρισε μπροστά στο πρόσωπό του. Δεν είναι Γάλλος. Ένας πραγματικός Γάλλος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο».

Με τις δηλώσεις της αυτές πάντως, η Αμαρίγια έχει καταφέρει να βρεθεί στο επίκεντρο.