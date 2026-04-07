Νέρι Καστίγιο για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Εμένα δεν με άφησες να δω τη μάνα μου όταν μπήκε σε κώμα»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με τον γιο του και προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, να βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026) στη Ρουμανία, στο πλευρό του. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος εκφράζει τη στήριξή του στον έμπειρο τεχνικό, ωστόσο ένα μήνυμα ξεχωρίζει και προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Νέρι Καστίγιο, προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση, με την οποία ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον 80χρονο Ρουμάνο προπονητή. Ωστόσο, αναφέρθηκε και σε ένα προσωπικό περιστατικό από το παρελθόν, σημειώνοντας ότι ο Λουτσέσκου δεν του είχε επιτρέψει να δει τη μητέρα του όταν εκείνη βρισκόταν σε κώμα, ούτε να παραστεί στην κηδεία της.

«Χάρηκα που πήγε ο γιος σου να σε δει σε αυτές τις δύσκολες ώρες να τον έχεις δίπλα σου. Εμένα δεν με άφησες να δω τη μάνα μου όταν μπήκε σε κώμα και ούτε να την αποχαιρετήσω στην κηδεία της. Παρόλα αυτά εύχομαι να γίνεις καλά και να έχεις τους ανθρώπους σου δίπλα σου» ανέφερε ο Καστίγιο στην ανάρτησή του.

Να σημειωθεί, πως η πορεία των δύο ανδρών έγινε κοινή το 2007, όταν ο Μεξικανός μεσοεπιθετικός πήρε μεταγραφή στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, από τον Ολυμπιακό σε μία κίνηση, που τότε, είχε αγγίξει τα 15 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η παρουσία του στο ουκρανικό σύλλογο δεν εξελίχθηκε θετικά, καθώς παρέμεινε μόνο για λίγους μήνες.

Τον Ιανουάριο του 2008, η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε τον Μεξικανό επιθετικό με τη μορφή δανεισμού, σε μια περίοδο που ο αγγλικός σύλλογος δεν είχε ακόμη τη δυναμική που διαθέτει σήμερα. Ο Καστίγιο κατέγραψε μόλις 265 αγωνιστικά λεπτά με τους «πολίτες», χωρίς να σημειώσει κάποιο γκολ.

Στη συνέχεια, ο ποδοσφαιριστής επέστρεψε στη Σαχτάρ το καλοκαίρι του 2009, με την καριέρα του να ακολουθεί πτωτική πορεία, η οποία περιλάμβανε και πέρασμα από τον Άρη, μέχρι την ολοκλήρωσή της το 2014.