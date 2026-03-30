Νίκος Γκάλης: «Το ελληνικό μπάσκετ έχασε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του»

Η ελληνική καλαθοσφαίριση πενθεί τον θάνατο του Βασίλη Γκούμα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και σημαντική πορεία στα γήπεδα. Ο θάνατός του προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στον χώρο του μπάσκετ, με θεσμικούς φορείς και κορυφαίους συλλόγους να εκφράζουν τη θλίψη τους.

Η ΕΟΚ, καθώς και οι ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, εξέδωσαν επίσημες ανακοινώσεις, τιμώντας τη συμβολή του εκλιπόντος στο άθλημα. Οι ανακοινώσεις ανέδειξαν τον ρόλο του ως μιας από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού μπάσκετ, υπογραμμίζοντας την προσφορά και την παρουσία του στο άθλημα.

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νίκος Γκάλης προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για την απώλεια. Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας όλων των εποχών αναγνώρισε τη σημασία του Βασίλη Γκούμα για το ελληνικό μπάσκετ, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Το ελληνικό μπάσκετ έχασε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του».