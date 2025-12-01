Νικόλα Πιετράντζελι: Πέθανε ο θρυλικός Ιταλός τενίστας σε ηλικία 92 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών ο θρυλικός Ιταλός τενίστας, Νικόλα Πιετράντζελι, σύμφωνα με την Ιταλική Ομοσπονδία Τένις.
Κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του, ο Πιετραντζέλι κέρδισε δύο τίτλους Grand Slam, δύο τουρνουά Ρώμης και για πολλά χρόνια υπήρξε τρίτος στην παγκόσμια κατάταξη.
Η είδηση έρχεται λίγους μήνες μετά το θάνατο του γιου του, Τζόρτζιο, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούλιο σε ηλικία 59 ετών.
«Το ιταλικό τένις θρηνεί το σύμβολό του. Ο Νικόλα Πιετράντζελι μόνος Ιταλός τενίστας που έχει εισαχθεί στο Διεθνές Hall of Fame του Τένις, απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών», ανέφερε η Ιταλική Ομοσπονδία Τένις.
