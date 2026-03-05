Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Τεράστια νίκη των «ανθρακωρύχων» με παίχτη λιγότερο – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Premier League

Στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιούκαστλ νίκησε 2-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με καταπληκτικό γκολ του Βίλιαμ Οσούλα στο 90΄ κατά την 29η αγωνιστική της Premier League. Πρώτη ήττα για τον Μάικλ Κάρικ (6 νίκες, 1 ισοπαλία) καθώς η ομάδα του δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε, όταν αποβλήθηκε ο Ράμσεϊ στο 45΄.
Η Νιουκάστλ μπορεί να προηγήθηκε στο πρώτο μέρος, αλλά η Γιουνάιτεντ είχε άμεση απάντηση εκμεταλλευόμενη το αριθμητικό της πλεονέκτημα. Το σύνολο του Χάου όμως κατάφερε να αντέξει στην πίεση και να πανηγυρίσει μια τεράστια νίκη στις καθυστερήσεις (2-1).
Οι «κόκκινοι διάβολοι έχασαν έτσι την ευκαιρία να περάσουν στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μετά την εντός έδρας ήττα της Άστον Βίλα από την Τσέλσι με 4-1 (παρέμειναν ισόβαθμες στους 51 βαθμούς). Απ’ την άλλη, η Νιούκαστλ έφτασε τους 39 βαθμούς, αλλά βρίσκεται μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.
Αναλυτικά τα απoτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της Premier League:
Τρίτη 3 Μαρτίου
- Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0
- Έβερτον-Μπέρνλι 2-0
- Λιντς-Σάντερλαντ 0-1
- Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1
Τετάρτη 4 Μαρτίου
- Άστον Βίλα-Τσέλσι 1-4
- Μπράιτον-Άρσεναλ 0-1
- Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 0-1
- Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
- Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1
Πέμπτη 5 Μαρτίου
22:00 Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας
Πηγή enikos.gr