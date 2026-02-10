Ντόπες Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ ενόψει Παναθηναϊκού – «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη ανήκει πια στο παρελθόν και στον ΠΑΟΚ στρέφουν την προσοχή τους στο νέο, αυτό που ακολουθεί κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (Τετάρτη 11/2, 20:30), το οποίο και θα κρίνει ποια από τις δυο ομάδες θα βρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν το προβάδισμα έπειτα από τη νίκη τους με 1-0 στη Λεωφόρο, ωστόσο ο Ράζβαν Λουτσέσκου έχει αρκετά προβλήματα να επιλύσει. Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα στη «λευκή» ισοπαλία στους Χαριλάου ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Ο Ρουμάνος τεχνικός είδε τον Δημήτρη Χατσίδη να προπονείται κανονικά με την ομάδα, αλλά εδώ σταματούν τα καλά νέα.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ που λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο έμεινε εκτός αποστολής του χθεσινού (8/2) αγώνα, δούλεψε ατομικά. Παράλληλα, οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Λούκα Ιβανούσετς και Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. O Βούλγαρος εξτρέμ έγινε αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση με τους «κίτρινους» και θα υποβληθεί αύριο (10/2) σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Αύριο, οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 16:45.

Εν τω μεταξύ, πριν τη σημερινή προπόνηση, όπως το συνηθίζει, ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στο αγωνιστικό τμήμα της ομάδας, θέλοντας να εμψυχώσει άπαντες ενόψει της δύσκολης συνέχειας που ακολουθεί – μετά τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της σεζόν. Θέλω να έχετε καθαρό μυαλό και να είστε συγκεντρωμένοι στους στόχους μας. Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι που έρχεται ως το πιο σημαντικό, σαν να είναι το τελευταίο και να τα δίνετε όλα. Και μόλις τελειώσει, να σκέφτεστε πώς θα κερδίσετε το επόμενο», ήταν κάποιες από τις ατάκες του ιδιοκτήτη των «ασπρόμαυρων».

Νωρίτερα, τελέστηκε στο σημείο που έχασε τη ζωή του πριν από 28 χρόνια, το μνημόσυνο του Παναγιώτη Κατσούρη. Οι Δημήτρης Πέλκας, Δημήτρης Μοναστηρλής και Δημήτρης Χατσίδης, ο team manager του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, Γιώργος Θεοδωρίδης, αλλά και ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Άγγελος Αναστασιάδης τίμησαν τη μνήμη του Κατσούρη που έφυγε από τη ζωή στις 9 Φεβρουαρίου του 1998, σε ηλικία 22 χρόνων.