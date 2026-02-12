Νόβακ Τζόκοβιτς: Στο ΣΕΦ ο Σέρβος τενίστας για το παιχνίδι Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/2) προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα. Η παρουσία του Σέρβου τενίστα στις κερκίδες του ΣΕΦ δεν προκάλεσε έκπληξη, καθώς είναι γνωστός για την αγάπη του προς τον σύλλογο του Βελιγραδίου, αλλά και για τη στενή του σχέση με την Ελλάδα.

Επιστροφή στην Αθήνα μετά το Μιλάνο

Ο Σέρβος πρωταθλητής, μετά την παρουσία του στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, επέστρεψε στην Αθήνα. Είχε άλλωστε αναφέρει, ήδη από τη Μελβούρνη κατά τη διάρκεια του Australian Open, ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα, δύο ομάδες που παρακολουθεί συχνά.

Μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και φίλος του Ολυμπιακού

Αν και δηλώνει φανατικός υποστηρικτής του Ερυθρού Αστέρα, ο Τζόκοβιτς έχει πλέον αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα, καθώς από τον Σεπτέμβριο διαμένει μόνιμα στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά του. Έτσι, έχει δώσει αρκετές φορές το «παρών» στο ΣΕΦ, δείχνοντας πως απολαμβάνει την ατμόσφαιρα και την ένταση των αγώνων του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Η παρουσία του κορυφαίου Σέρβου αθλητή στις εξέδρες του φαληρικού γηπέδου επιβεβαιώνει τη σταθερή του σύνδεση με τον ελληνικό αθλητισμό και την κοινή του αγάπη για το μπάσκετ και τον Ερυθρό Αστέρα.

