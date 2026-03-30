Ξέσπασμα κατά της ΔΟΕ από τη Νοτιοαφρικανή δύο φορές Ολυμπιονίκη Κάστερ Σεμένια: «Ασέβεια για τις γυναίκες» το τεστ επαλήθευσης φύλου

Η Κάστερ Σεμένια, η δύο φορές Ολυμπιονίκης της Νότιας Αφρικής στα 800 μέτρα, δήλωσε την Κυριακή ότι η επαναφορά από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή των τεστ επαλήθευσης φύλου για τους Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 ήταν «ασέβεια προς τις γυναίκες». Η πρώην αθλήτρια με υπερανδρογονική διαταραχή εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι το μέτρο ελήφθη υπό την ηγεσία μιας γυναίκας, της νέας προέδρου της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι από τη Ζιμπάμπουε.

Η ΔΟΕ επαναφέρει τον γενετικό έλεγχο για το γυναικείο φύλο – Εκτός Ολυμπιακών Αγώνων 2028 οι τρανς αθλήτριες

«Για μένα, προσωπικά, επειδή είναι γυναίκα από την Αφρική, το να γνωρίζω πώς οι Αφρικανές γυναίκες ή οι γυναίκες στον παγκόσμιο νότο επηρεάζονται από αυτό, φυσικά, προκαλεί βλάβη», δήλωσε η Σεμένια κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κέιπ Τάουν στο περιθώριο ενός αθλητικού αγώνα.

Την Πέμπτη, η ΔΟΕ επανέφερε τις γενετικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό του γυναικείου φύλου, ξεκινώντας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, απαγορεύοντας ουσιαστικά τις τρανς αθλήτριες και έναν μεγάλο αριθμό ίντερσεξ αθλητριών από τα γυναικεία αθλήματα.

Γαλλία: «Βήμα προς τα πίσω» η απόφαση της ΔΟΕ για την επαναφορά των γενετικών τεστ φύλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η χρυσή Ολυμπιονίκης στα 800μ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και 2016 αντέδρασε έντονα στην ανακοίνωση της ΔΟΕ πως οι γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ επαλήθευσης φύλου από την διοργάνωση του 2028.

Double Olympic champion Caster Semenya spoke to Sky's @RobHarris exclusively in reaction to the International Olympic Committee's decision to ban transgender women athletes from female events. Read more on this story: https://t.co/KVgkZFdX2h pic.twitter.com/IKfS8hUE4H — Sky News (@SkyNews) March 28, 2026

«Η επιλεξιμότητα για οποιαδήποτε γυναικεία κατηγορία αγώνων στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση της ΔΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, περιορίζεται πλέον σε βιολογικά θηλυκά άτομα, όπως καθορίζεται με βάση έναν εφάπαξ έλεγχο του γονιδίου SRY» ανέφερε η ανακοίνωση της Πέμπτης από την ΔΟΕ.

Jeudi dernier, le Comité international olympique avait rétabli les tests de féminité pour les JO 2028 de Los Angeles. Caster Semenya, double championne olympique d’athlétisme et athlète hyperandrogène, a dénoncé cette décision ce dimanche. ➡️ https://t.co/jIrmN8IXuE pic.twitter.com/Wac3dz3eRf — L’Équipe (@lequipe) March 29, 2026

Η Σεμένια έχει υπερανδρογονική διαταραχή και μετά τη νίκη της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2009 υποβλήθηκε σε τεστ φύλου κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη χώρα της (Νότια Αφρική) αλλά και διχασμό μεταξύ των αθλητών και αθλητριών.

Η Ολυμπιονίκης αποδείχθηκε ότι έχει αυξημένα τεστοστερόνης και κινήθηκε δικαστικά όταν της ζήτησε να κάνει θεραπείες για να ρίξει τις τιμές.