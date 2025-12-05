Οι αθλητικές μεταδόσεις 5/12/2025

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/12/2025):

02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA

11:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Practice 1

15:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Practice 2

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ League Cup Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Final 8

19:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Πανιώνιος Eurocup

19:30 Novasports 2HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Σάλκε Bundesliga 2

20:00 ΕΡΤ Sports 3 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μάιντς – Γκλάντμπαχ Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σάλφορντ – Λέιτον Όριεντ Emirates FA Cup

22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Μαγιόρκα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Χαλ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal