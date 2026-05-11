Οι Νέοι Μαχητές του Α.Σ. ΔΙΑΣ Λάρισας έδωσαν δυναμικό “παρών” στην Καρδίτσα

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΔΙΑΣ Λάρισας συμμετείχε με ιδιαίτερη επιτυχία σε δύο διοργανώσεις Tae Kwon Do που πραγματοποιήθηκαν στην Καρδίτσα, στις 26 Απριλίου και 10 Μαΐου 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και δυναμική παρουσία του στον χώρο των πολεμικών τεχνών και του παιδικού αθλητισμού.

Οι μικροί αθλητές του συλλόγου, ηλικίας από 4 έως 10 ετών, εκπροσώπησαν επάξια τον Α.Σ. ΔΙΑΣ Λάρισας, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με πάθος, αγωνιστικότητα, πειθαρχία και ήθος, απέδειξαν πως το Tae Kwon Do δεν αποτελεί μόνο ένα άθλημα, αλλά και ένα σημαντικό μέσο διαμόρφωσης χαρακτήρα και αξιών.

Οι συμμετοχές στις διοργανώσεις αποτέλεσαν μια ξεχωριστή εμπειρία για όλα τα παιδιά, τα οποία είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους, να αποκτήσουν πολύτιμες αγωνιστικές παραστάσεις και να βιώσουν το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι» μέσα σε ένα άριστο αθλητικό κλίμα.

Η διοίκηση και οι προπονητές του συλλόγου εκφράζουν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για την προσπάθεια, την πρόοδο και τη συνολική παρουσία όλων των αθλητών, καθώς και τις θερμές τους ευχαριστίες προς τους γονείς για τη συνεχή στήριξη και εμπιστοσύνη που δείχνουν στην αθλητική οικογένεια του ΔΙΑΣ Λάρισας.

Ο Α.Σ. ΔΙΑΣ Λάρισας συνεχίζει με συνέπεια και αφοσίωση το έργο της εκπαίδευσης και προετοιμασίας των νέων αθλητών του, προάγοντας τις αξίες του Tae Kwon Do, του αθλητισμού, της προσπάθειας και του σεβασμού.