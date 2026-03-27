Οι ποδοσφαιριστές του Ιράν εμφανίστηκαν με σχολικές τσάντες πριν από το φιλικό με τη Νιγηρία – Σκόραρε ο Ταρέμι, βασικός και ο Μπρούνο

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του Ιράν ταξίδεψαν στην Τουρκία για φιλικό αγώνα με τη Νιγηρία, ενώ τίμησαν τη μνήμη των μαθητριών της πόλης Μινάμπ που έχασαν τη ζωή τους. Οι παίκτες του Ιράν προχώρησαν σε συμβολική ενέργεια πριν από τη σέντρα, με το αγωνιστικό μέρος να περνά σε δεύτερο πλάνο.

Η Νιγηρία επικράτησε με 2-1 του Ιράν σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Τουρκία, ωστόσο η εικόνα πριν από την έναρξη του αγώνα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον. Οι ποδοσφαιριστές της ιρανικής ομάδας εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας σχολικές τσάντες, τιμώντας τις μαθήτριες που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από αμερικανική αεροπορική επίθεση.

Η σχετική ανάρτηση περιγράφει τη συμβολική αυτή κίνηση και αναφέρει: «Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν εμφανίστηκε με σχολικές τσάντες κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου πριν από φιλικό αγώνα με τη Νιγηρία, τιμώντας τις μαθήτριες σχολείου στην πόλη Μινάμπ που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στην πρόσφατη αμερικανική αεροπορική επίθεση».

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του #Ιράν εμφανίστηκε με σχολικές τσάντες κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου πριν από φιλικό αγώνα με τη Νιγηρία, τιμώντας τις μαθήτριες σχολείου στην πόλη #Minab που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στην πρόσφατη αμερικανική αεροπορική επίθεση. pic.twitter.com/Aal89jm1Fm — Emb. I.R. Iran in Athens (@IRANinGREECE) March 27, 2026

Ο βομβαρδισμός στη Μινάμπ σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου και οι νεκροί υπολογίζονται σε 175 άτομα, ανάμεσά τους και 100 παιδιά.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Νιγηρία, με βασικό τον Μπρούνο του Ολυμπιακού, επέβαλε τον ρυθμό της και κατέκτησε τη νίκη με 2-1. Οι νικητές σημείωσαν τα γκολ με τους Τσουκουέζε και Λούκμαν, ενώ το Ιράν μείωσε με τον Ταρέμι, ο οποίος πέτυχε το μοναδικό τέρμα της ομάδας του.

