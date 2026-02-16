Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το OGHISTOS  CUP  2026 

Με την συμμετοχή 250 αθλητών από 27 συλλόγους πάλης της Ελλάδας και άλλων 4 χωρών ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία άλλο ένα διεθνές OGHISTOS CUP στο Κλειστό Γυμναστήριο Βαρέων Αθλημάτων Λάρισας.

Ο αγώνας, που είναι πρωτοβουλία της ΠΑΑΕΠ ΟΓΧΗΣΤΟΣ και συνιστά πλέον ένα σπουδαίο αθλητικό θεσμό με διεθνή απήχηση, πραγματοποιήθηκε φέτος με την παρουσία 50 επιλεγμένων αθλητών από την Σερβία, την Ρουμανία, την Βουλγαρία και το Ισραήλ στην πόλη της Λάρισας καθώς τεχνικά ζητήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Κιλελέρ, που είναι η έδρα της ΠΑΑΕΠ ΟΓΧΗΣΤΟΣ, δεν επέτρεψαν την διεξαγωγή του αγώνα στην έδρα του Συλλόγου.

Αυτό όμως δεν εμπόδισε την διοίκηση του συλλόγου να συνεργαστεί άψογα, για μία ακόμη χρονιά με τους υπόλοιπους τρεις συνδιοργανωτές που παραδοσιακά στηρίζουν την πρωτοβουλία και δεν είναι άλλοι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας , τον Δήμο Κιλελέρ και την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης.

Οι προαναφερόμενοι φορείς έδωσαν το παρών δια των εκπροσώπων τους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Αθλητισμού Σωτήρης Σουλούκος για την Περιφέρεια Θεσσαλίας , η Σεβαστή Λαδοπούλου Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και οι Αντιδήμαρχοι κ. Σωτήρης Νταφόπουλος και Απόστολος Μαξιμιαδης τον Δήμο Κιλελέρ, ενώ την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης εκπροσώπησε ο ίδιος ο πρόεδρος κ. Στέργιος Λεωνάκης και φυσικά ο οικοδεσπότης και πρόεδρος της ΠΑΑΕΠ ΟΓΧΗΣΤΟΣ Θωμάς Αποστόλου. Για ακόμη χρονιά παρών και ο Πατριάρχης της Λαρισαϊκής Πάλης και παλαίμαχος προπονητής κ. Γιώργος Στουκογιώργος.

Ο αγώνας αυτός έδωσε για μια ακόμη φορά μια πολύτιμη ευκαιρία σε 200 περίπου Έλληνες αθλητές να έχουν μια πολύ υψηλού οργανωτικού και αγωνιστικού επιπέδου αθλητική εμπειρία. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 15,17 και 20 ετών, όπου υπήρξαν συμμετοχές των ξένων αθλητών, οι φίλαθλοι απόλαυσαν μοναδικές αναμετρήσεις καθώς οι Έλληνες πρωταθλητές που συμμετείχαν τους απόλυτα ευχαριστημένους από τις εμφανίσεις που πραγματοποίησαν.

Ενδεικτικό αυτού η εμφάνιση του αθλητή του συλλόγου Α.Π.Σ. Τρικάλων Μιχάλη Τζιμούρτου νικητή της κατηγορίας των 60 κλ. Παίδων ο οποίος αναδείχτηκε και κορυφαίος αθλητής των αγώνων και κατέκτησε το τρόπαιο του OGHISΤOS CUP για το 2026.

Η Διοίκηση του Συλλόγου η οποία κράτησε το επίπεδο τη διοργάνωσης υψηλό, και ανταποκρίθηκε και σε αυτήν καινούργια πρόκληση συγχαίρει όλους τους Έλληνες αθλητές που έλαβαν μέρος τους προπονητές τους και του γονείς τους για την συμμετοχή και την στήριξη του Αγώνα. Ευχαριστούμε επίσης θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης , οι οποίοι για ακόμη φορά εμπιστεύτηκαν το σύλλογο και στήριξαν έμπρακτα την προσπάθεια του.