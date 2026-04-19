Ολυμπιακός – Άρης 92-81: Απόλυτοι οι Ερυθρόλευκοι – Έγραψε ιστορία ο Κώστας Παπανικολάου – ΒΙΝΤΕΟ

Ανεβάζοντας την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άρη με 92-81 στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική στην GBL και κατέγραψε την 23η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, συνεχίζοντας αήττητος στο πρωτάθλημα, ενώ οι «κίτρινοι» έπεσαν στο 13-9.

Οι «ερυθρόλευκοι» βασίστηκαν στην ομαδικότητα και τον επιθετικό πλουραλισμό τους, όπως δεικνύει το γεγονός ότι έξι παίκτες τους κατέγραψαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Μιλουτίνοβ να κυριαρχεί στα ριμπάουντ.

Να σημειωθεί ότι η μέρα ήταν ιστορική για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός του Ολυμπιακού συμπλήρωσε απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης 800 συμμετοχές και είναι ο μοναδικός στην ιστορία του συλλόγου με αυτό το επίτευγμα!

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Άρης ξεκίνησε πιο δυνατά κι εκμεταλλευόμενος τη ραθυμία του αντίπαλου έφτασε να προηγηθεί στο ξεκίνημα ακόμα και με διαφορά 12 πόντων (23-11), έχοντας επιθετικές αιχμές τον Νουά και τον Πουλιανίτη.

Η ευστοχία του Νιλικίνα από μακριά και η άνοδος του Μιλουτίνοβ ήταν στοιχεία που έδωσαν ώθηση στους γηπεδούχους, στην επιθετική εξίσωση μπήκε και ο Ντόρσεϊ που άρχισε να σκοράρει από την περιφέρεια, η εικόνα του Ολυμπιακού βελτιώθηκε και οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες (40-40).

Με τον Ντόρσεϊ να έχει πάρει «φωτιά» ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 10 πόντους (57-47), αλλά ένα σερί 8-0 μέσα σε 24 δευτερόλεπτα (!) επέτρεψε στους «κίτρινους» να επιστρέψουν μειώνοντας στο καλάθι (57-55) στο 26΄.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για ψυχεδελική ουσία που «επανεκκινεί» τον εγκέφαλο – Ο ρόλος του Τζο Ρόγκαν και η ιμπογκαΐνη στο Οβάλ Γραφείο «Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες Εξαρθρώθηκε συμμορία που ξάφριζε ιερούς ναούς στην Κοζάνη – Συνελήφθησαν δύο άνδρες, αναζητείται ο συνεργός τους Λευκός Οίκος: Ο Τζέι Ντι Βανς θα μεταβεί στο Πακιστάν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ωστόσο, αρκούσε ένα πάτημα στο γκάζι για την πειραϊκή ομάδα προκειμένου να δημιουργήσει το δικό της σερί (10-0) και να επαναφέρει τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο (67-55), για να προηγηθεί στο τέλος της τρίτης περιόδου με 71-58 έχοντας βελτιώσει πια θεαματικά την ευστοχία της.

Οι γηπεδούχοι δεν είχαν καμία όρεξη να δώσουν δικαίωμα, η διαφορά συνέχισε να ανεβαίνει φτάνοντας πέριξ των 20 πόντων και τελικά ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος έφτασε σε άλλη μια νίκη χωρίς να πιεστεί, με το τελικό 92-81.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Θεονάς, Σκαλτσής

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Βεζένκοβ 10 (2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Παπανικολάου 5 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 13 (4/6 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 16 (5/9 δίποντα, 11 ριμπάουντ), Νιλικίνα 11 (3/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Μόρις 2 (3 ασίστ), Νετζήπογλου, Πίτερς 11 (1/1 τρίποντο), Χολ 2, Φουρνιέ 15 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

ΑΡΗΣ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (3/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Νουά 19 (4/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Φόρεστερ 10 (10 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 10 (2/5), Χάρελ 12 (8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Χατζηλάμπρου, Τζόουνς 12 (2/4 τρίποντα), Τσαϊρέλης, Μποχωρίδης, Πουρλίδας, Κουλμπόκα 3.