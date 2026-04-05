Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: «Κιτρινόμαυρο» ριφιφί στο Καραϊσκάκη

Η ΑΕΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 0-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στην πρεμιέρα των playoffs της Super League 2025-2026 και έθεσε ισχυρή υποψηφιότητα για την κατάκτηση του τίτλου. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αξιοποίησε το γρήγορο γκολ του Κοϊτά και διαχειρίστηκε με απόλυτη πειθαρχία τον ρυθμό, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που είχε κατοχή, αλλά όχι ουσία.

Το παιχνίδι κρίθηκε από πολύ νωρίς, όταν στο 5ο λεπτό ο Κοϊτά εκμεταλλεύτηκε λάθος του Ρέτσου και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Η ΑΕΚ επέλεξε άμεσο παιχνίδι και γρήγορες μεταβάσεις, αποφεύγοντας την πίεση των «ερυθρόλευκων». Η επιλογή αυτή απέδωσε, καθώς οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν πλήρως την άμυνα των γηπεδούχων.

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός πήρε την κατοχή και προσπάθησε να αντιδράσει. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέβασε τις γραμμές και δημιούργησε προϋποθέσεις, χωρίς όμως να βρει καθαρές ευκαιρίες. Ο Στρακόσα διατήρησε σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια, ενώ η αμυντική γραμμή της ΑΕΚ λειτούργησε με συνοχή και συγκέντρωση.

Η μεγαλύτερη στιγμή των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος ήρθε στο 21’, όταν ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να εκτελέσει αποτελεσματικά υπό πίεση. Από την πλευρά της, η ΑΕΚ επιχείρησε να απειλήσει κυρίως μέσω αντεπιθέσεων, χωρίς να πάρει ιδιαίτερα ρίσκα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα παρέμεινε παρόμοια. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει, αλλά η ανάπτυξή του παρέμεινε προβλέψιμη. Οι παρεμβάσεις του Μεντιλίμπαρ, με την είσοδο των Τσικίνιο, Μουζακίτη, Κλέιτον και Γιαζίτσι, δεν άλλαξαν την επιθετική λειτουργία της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, ο Νίκολιτς ενίσχυσε τη μεσαία γραμμή με τους Μάνταλο και Γκατσίνοβιτς, διατηρώντας τον έλεγχο.

Η ΑΕΚ χαμήλωσε τον ρυθμό, περιόρισε τους χώρους και «κλείδωσε» το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε διαδρόμους και δεν δημιούργησε τη μεγάλη ευκαιρία που θα του έδινε την ισοφάριση. Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν σωστά τον χρόνο και κράτησαν το αποτέλεσμα.

Η νίκη αυτή δίνει σημαντικό προβάδισμα στην ΑΕΚ στη μάχη του τίτλου και επιβεβαιώνει την αγωνιστική της σταθερότητα. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός καλείται να βελτιώσει την επιθετική του λειτουργία, καθώς για ακόμη ένα ντέρμπι δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Διαιτητής: Τομπίας Στίλερ (Γερμανία)

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (58′ Μουζακίτης), Έσε, Μαρτίνς (71’κλέιτον), Ποντένσε (58′ Τσικίνιο), Ταρέμι (71′ Γιαζίτσι), Ελ Κααμπί.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα (64′ Μάνταλος), Κοϊτά (80′ Ζίνι), Βάργκα (80′ Μάριο), Γιόβιτς (64′ Γκατσίνοβιτς).