Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67: Εύκολα στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας οι Πειραιώτες – Ανησυχία για τον Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την ΑΕΚ με 81-67, εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον στρέφει το βλέμμα του στον ημιτελικό με το Μαρούσι την Πέμπτη (19/2 στις 17:00), όμως περιμένει τις εξελίξεις για τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς. Οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν τον προημιτελικό χωρίς πίεση, αλλά ο τραυματισμός στο 27′ σκίασε τη βραδιά.

Ο προημιτελικός στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης εξελίχθηκε σε διαδικαστική υπόθεση για τους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του, έλεγξε τον αγώνα και «κλείδωσε» την πρόκριση απέναντι σε μια ΑΕΚ που παρατάχθηκε με σοβαρές απουσίες στην περιφέρεια. Το Μαρούσι θα αποτελέσει τον επόμενο αντίπαλο, καθώς νωρίτερα την Τρίτη (17/2) είχε επικρατήσει του Άρη Betsson.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στερήθηκε τις υπηρεσίες των Μόντε Μόρις, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Ντόντα Χολ, ενώ δεν χρησιμοποίησε τον ανέτοιμο Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Ο προπονητής μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους διαθέσιμους παίκτες και είδε αρκετούς να βγαίνουν μπροστά. Ο ίδιος, ωστόσο, είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αποχωρεί στο 27′ με πόνους στο δεξί γόνατο και πλέον αναμένει τα νεότερα για την κατάστασή του.

Η ΑΕΚ αγωνίστηκε χωρίς καθαρό πλέι μέικερ, καθώς οι Λεκαβίτσιους, Φλιώνης και Κατσίβελης έμειναν εκτός λόγω τραυματισμών. Η ομάδα πήρε ελάχιστη παραγωγή από τους Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Γκρέι στο πρώτο μέρος και δεν κατάφερε να μείνει ανταγωνιστική. Το περιορισμένο ροτέισον επηρέασε την εικόνα της και οδήγησε σε συμβιβασμό με την εξέλιξη του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός άργησε τέσσερα λεπτά για να πετύχει το πρώτο του δίποντο, όμως στη συνέχεια άλλαξε ταχύτητα. Ο Μπαρτζώκας αντικατέστησε νωρίς τον Μιλουτίνοβ και η ομάδα έτρεξε σερί 9-0 για το 13-8 στο 7′. Ο Βεζένκοβ έγραψε νταμπλ-σκορ, ο Παπανικολάου σκόραρε από τη γωνία για το 23-10 και οι Πειραιώτες έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 23-12, έχοντας επιμέρους 19-4 μετά το αρχικό μουδιασμένο ξεκίνημα και εννέα ασίστ για δύο λάθη.

Η διαφορά αυξήθηκε όσο περνούσε η ώρα. Ο Ολυμπιακός ανέβασε το προβάδισμα στο +20 (36-16) στο 16′, με τον Πίτερς να σκοράρει από την περιφέρεια και την ΑΕΚ να αστοχεί κοντά στο καλάθι.

Ο Νετζήπογλου μπήκε νωρίς στο παρκέ, μοίρασε δύο μπλοκ στον Νάναλι που είχε μόλις ένα καλάθι στο πρώτο μέρος και συνέβαλε στο 46-24 του ημιχρόνου, διατηρώντας τον έλεγχο απέναντι στο περιορισμένο ροτέισον των «κιτρινόμαυρων».

Η ΑΕΚ αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά η αντίδραση ήρθε με καθυστέρηση. Η ομάδα του Σάκοτα κέρδισε την περίοδο με 25-17, την ώρα που ο Μπαρτζώκας διαχειριζόταν την απώλεια του Τζόουνς από το 27′.

Παρά τη μείωση της διαφοράς, ο Ολυμπιακός δεν έχασε τον έλεγχο, διατήρησε ασφαλές προβάδισμα και έφτασε χωρίς πίεση στο τελικό 81-67 και στην πρόκριση στα ημιτελικά.

Διαιτητές: Παπαπέτρου – Χριστινάκης – Καρπάνος

Τα δεκάλεπτα: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67