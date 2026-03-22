Ολυμπιακός – ΑΕΛ 0-0: Μπλόκο των «βυσσινί» στο Φάληρο

Με μειονέκτημα -2 από την ΑΕΚ μπαίνει ο Ολυμπιακός στα play off τίτλου, μετά την λευκή ισοπαλία με την ΑΕΛ, στο Φάληρο, που είχε ως αποτέλεσμα οι ερυθρόλευκοι να πέσουν από την κορυφή.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Θοδωρής Βενετικίδης, ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ, που έκανε ντεμπούτο στη Super League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μονόλογος του Ολυμπιακού το ματς στο πρώτο ημίχρονο. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν στήσει… πολιορκία στην περιοχή της ΑΕΛ και έχασαν αρκετές ευκαιρίες με κορυφαία όλων αυτή του Μαρτίνς στο 6΄. Ο Πορτογάλος έκλεψε τη μπάλα και βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Βενετικίδη, ο οποίος κατάφερε να «βγάλει» την απόκρουση στην πρώτη φάση που κλήθηκε να αντιδράσει στο ντεμπούτο του στη Super League.

Η πίεση συνεχίστηκε και στο β΄ ημίχρονο με τον Βενετικίδη να επεμβαίνει ξανά σε κλασική ευκαιρία του Ταρέμι στο 57΄ αλλά και ψηλοκρεμαστό του Ποντένσε στο 60΄. Ειδικά η τελευταία, ήταν καταπληκτική επέμβαση. Είχε κι η ΑΕΛ τις στιγμές της, όπως το πλασέ του Μασόν από πλάγια θέση που απέκρουσε ο Τζολάκης (59΄).

Ο Βενετικίδης έμοιαζε ανίκητος, αποκρούοντας και την «οβίδα» του Μουζακίτη στο 77΄, ενώ στο 90΄ ο Κλέιτον αστόχησε εξ επαφής μετά το γύρισμα του Νασιμέντο στην τελευταία μεγάλη στιγμή του Ολυμπιακού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Διαιτητής: Βεργέτης

Κίτρινες: Σίστο, Γκαράτε, Ναόρ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια (60΄ Ελ Κααμπί), Μπρούνο, Σιπιόνι (74΄ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο (60΄ Ροντινέι), Μαρτίνς (80΄ Γιαζίτσι), Ποντένσε, Ταρέμι (80΄ Κλέιτον).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Ατανάσοβ, Σουρλής, Κοσσονού, Αποστολάκης (72΄ Πέρες), Χατζηστραβός, Τούπτα (73΄ Γκαράτε), Κακουτά (73΄ Φερίγκρα)