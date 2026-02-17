Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Τσικίνιο

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Τσικίνιο μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα social media. Ο σύλλογος επιβεβαίωσε τη συμφωνία και έστειλε μήνυμα στήριξης προς τον Πορτογάλο μέσο. «Ο Τσικίνιο ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / Chiquinho has renewed with Olympiacos FC!», ανέφερε ο πρωταθλητής και κυπελλούχος Ελλάδας.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του Φρανσίσκο Λεονέλ Λίμα Σίλβα Μασάντο, όπως είναι το πλήρες όνομά του, έληγε το καλοκαίρι του 2027. Η διοίκηση διασφάλισε την παραμονή του ποδοσφαιριστή και ενίσχυσε τον κορμό της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

Η πορεία του Τσικίνιο με τον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος μέσος εντάχθηκε στον Ολυμπιακό στις 20 Ιανουαρίου 2024 από την Μπενφίκα. Ο παίκτης πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους «ερυθρόλευκους» στις 11 Απριλίου 2024 και άνοιξε λογαριασμό στη νικηφόρα εντός έδρας επικράτηση με 3-2 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε για τα προημιτελικά του Conference League. Στο τέλος της ίδιας σεζόν, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το ευρωπαϊκό τρόπαιο και ολοκλήρωσε μία ιστορική χρονιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Την αγωνιστική περίοδο 2024-25, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το νταμπλ και ο Τσικίνιο συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχία. Ο ποδοσφαιριστής σημείωσε οκτώ γκολ σε 34 συμμετοχές στις δύο εγχώριες διοργανώσεις. Στις αρχές του 2026, ο ίδιος πανηγύρισε και την κατάκτηση του Super Cup, προσθέτοντας ακόμη έναν τίτλο στο παλμαρέ του με τον σύλλογο.

Στις 26 Νοεμβρίου 2025, ο Τσικίνιο πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Champions League. Ο ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ στην εντός έδρας ήττα της ομάδας του με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.

Συνολικά, ο Τσικίνιο μετρά 95 συμμετοχές με 16 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Την τρέχουσα σεζόν, ο μέσος έχει καταγράψει έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 30 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό ρόλο του στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.