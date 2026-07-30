Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Γκουστάβο Σα – «Μεγάλη τιμή για εμένα και μεγάλη ευθύνη»

Η μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού συνεχίζεται. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γκουστάβο Σα. Σε ηλικία μόλις 21 ετών είχε καταφέρει τα τελευταία δύο χρόνια να είναι αρχηγός της Φαμαλικάο και διεθνής με την εθνική Πορτογαλίας σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες.

Σε βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός το νέο μεταγραφικό απόκτημα αναφέρει: «Είμαι 21 ετών, αγωνίζομαι ως μέσος και ήρθα εδώ με μεγάλο πάθος και φιλοδοξία. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα. Είμαι ο Γκουστάβο Σα. Πάμε, Ολυμπιακέ!».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Γουστάβο Σα.

Γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2004, στην πόλη Póvoa de Varzim και προέρχεται από τη Famalicão, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε 120 συμμετοχές, με απολογισμό 12 γκολ και 16 ασίστ.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Porto, για να ενταχθεί σε αυτά της Famalicão το 2018.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 34 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ, ενώ ήταν αρχηγός της ομάδας του.

Ο Gustavo Filipe Alves de Freitas Azevedo e Sá, όπως είναι το πλήρες του όνομα, είναι διεθνής με την U18, U19, U20 και U21 της εθνικής Πορτογαλίας.

Γκουστάβο, καλώς ήλθες στον Θρύλο!»

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«Μεγάλη τιμή για εμένα και μεγάλη ευθύνη»

Τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Ολυμπιακού έκανε ο Γκουστάβο Σα, μετά την οριστικοποίηση της μετακίνησής του στον πειραϊκό σύλλογο. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων» έκανε λόγο για «μεγάλη τιμή» και «μεγάλη ευθύνη» που είναι μέλος του συλλόγου, επισήμανε πως ο Ολυμπιακός είναι αυτό που χρειάζεται για την καριέρα του, ενώ τόνισε ότι ένας από τους λόγους, για τους οποίους ήρθε στην ομάδα, ήταν να αγωνιστεί στο Champions League.

Αναλυτικά, ο Πορτογάλος μέσος δήλωσε:

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή να είμαι μέλος αυτού του μεγάλου συλλόγου, που ξέρω και πολύ καλά. Στην Πορτογαλία όλοι ξέρουμε πως ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Ελλάδας. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα και μεγάλη ευθύνη και για αυτό είμαι εδώ.

Ναι, νομίζω πως είναι το σωστό βήμα ο Ολυμπιακός, αυτό είναι που χρειάζομαι για την καριέρα μου. Ξέρω την ποιότητα των παικτών του Ολυμπιακού και νομίζω πως θα είναι ό,τι καλύτερο για εμένα και για το σύλλογο.

Είμαι μέσος, μπορώ να παίξω σχεδόν σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής. Νομίζω πως είμαι ένας έξυπνος παίκτης, δουλεύω για την ομάδα, όλες οι αποφάσεις μου στο παιχνίδι βασίζονται στο τι χρειάζεται η ομάδα και θα κάνω ό,τι χρειάζεται και ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής.

Νομίζω πως μπορώ να προσφέρω ποιότητα, σκληρή δουλειά, ομαδική δουλειά. Όσο ήμουν στη Φαμαλικάο έμαθα να παίζω καλύτερα, και τώρα που βρίσκομαι επίσημα σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο, θα χρησιμοποιήσω ό,τι έχω μάθει εκεί.

Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Η Ευρώπη είναι ένας από τους λόγους που ήρθα, όλοι θέλουν να παίξουν στο Champions League και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει φέτος εκεί. Στις 4 Αυγούστου έχουμε το πρώτο μας παιχνίδι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος που μπορεί να παίξω στο Champions League. Είναι κάτι πολύ όμορφο.

Οι φίλαθλοι να περιμένουν πως θα κάνω τα πάντα για την ομάδα, πως θα είμαι στο γήπεδο με το 100% των προσπαθειών και της ποιότητάς μου, τις καλύτερες αποφάσεις για την ομάδα και θα προσπαθήσω να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια».