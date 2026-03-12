Ολυμπιακός: Ανανέωσε και επίσημα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έως το 2028 – Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ

Παίκτης του Ολυμπιακού έως το καλοκαίρι του 2028 είναι πλέον και επίσημα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (12/03) τη συμφωνία με τον Μαροκινό επιθετικό για νέο συμβόλαιο, το οποίο επεκτείνει τη συνεργασία των δύο πλευρών για ακόμη δύο χρόνια.

Η διοίκηση των Πειραιωτών επέλεξε να διατηρήσει στο ρόστερ της τον 32χρονο στράικερ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Ο Ελ Κααμπί μετρά 78 γκολ και 12 ασίστ σε 126 εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού, συμβάλλοντας σημαντικά στις επιτυχίες του συλλόγου.

Ο Μαροκινός φορ έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στην κατάκτηση του Conference League τη σεζόν 2023/24, μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανανέωση της συνεργασίας με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρει: «Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)