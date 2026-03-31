Ολυμπιακός: Απάντησε στον Παναθηναϊκό για το αίτημα ανάκλησης του ελληνικού διαβατηρίου του Τόμας Γουόκαπ

Η ένταση μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού μεταφέρεται, πλέον, σε θεσμικό και επικοινωνιακό επίπεδο, με αφορμή το ελληνικό διαβατήριο του Τόμας Γουόκαπ.

Ο Παναθηναϊκός απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της οποίας η «πράσινη» ΚΑΕ ζητά την ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου που έχει χορηγηθεί στον Τόμας Γουόκαπ.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα social media. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε φωτογραφίες από τη στρατιωτική θητεία των Σάσα Βεζένκοβ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Γουόκαπ, επιχειρώντας να δώσει τη δική της απάντηση στην κίνηση των «πρασίνων».

Τις συγκεκριμένες φωτογραφίες συνόδευσε η εξής λεζάντα: «Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Δημήτρη Γιαννακόπουλου».