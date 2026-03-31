Ολυμπιακός: Αποθεώθηκαν στο ΣΕΦ μετά το «διπλό» στο ΟΑΚΑ – Δείτε βίντεο

Καθώς το ντέρμπι των «αιωνίων» στη Basket League βάφτηκε «ερυθρόλευκο» (101-94 ), οπαδοί του Ολυμπιακού μαζί με τον Γιώργο Αγγελόπουλο βρέθηκαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να υποδεχθούν και να αποθεώσουν την αποστολή της ομάδας που κατέφθασε από Telekom Center Athens.

Μόλις το πούλμαν που μετέφερε τους παίκτες έφτασε στο ΣΕΦ, η νύχτα φωτίστηκε από καπνογόνα που άναψαν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων», δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερη αποθέωση γνώρισε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, που βρέθηκε στο επίκεντρο του ενθουσιασμού των φιλάθλων και δέχθηκε θερμές εκδηλώσεις στήριξης. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος παρακολούθησε τη σκηνή εμφανώς ικανοποιημένος από τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της ομάδας.

Σημειώνεται ότι με τη δεύτερη νίκη αυτή απέναντι στον Παναθηναϊκό στο φετινό πρωτάθλημα, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν παράλληλα το αήττητο ρεκόρ τους (21-0).