Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: «Πάρτι» στο ΣΕΦ με κατοστάρα κόντρα στους Ιταλούς

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του στη φετινή Euroleague, επικρατώντας με 109-77 της Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό λαϊκό συλλαλητήριο υπέρ του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον κόσμο να δημιουργεί μοναδική ατμόσφαιρα και να αποθεώνει την ομάδα σε κάθε φάση.

Πριν από το τζάμπολ, οι «ερυθρόλευκοι» τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, καταθέτοντας λουλούδια με αφορμή τη συμπλήρωση 45 χρόνων από την τραγωδία. Η στιγμή ήταν φορτισμένη, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε την απόλυτη αποθέωση μπαίνοντας στο γήπεδο από τα αποδυτήρια.

Δυνατό ξεκίνημα με τον Βεζένκοφ να δείχνει τον δρόμο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Βίρτους Μπολόνια να εμφανίζεται ανταγωνιστική, χάρη στον Τζάλοου, που σκόραρε με ευκολία μέσα και έξω από τη ρακέτα, δίνοντας στους Ιταλούς προβάδισμα (6-10). Ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε πρωτοβουλίες, εκτελώντας με ακρίβεια και οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην ανατροπή (16-14), ενώ σημαντική ήταν η συνεισφορά του Τάισον Γουόρντ, που έδωσε ενέργεια σε άμυνα και επίθεση.

Παρά τα προβλήματα στην άμυνα, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό χάρη στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος με δύο συνεχόμενα τρίποντα άλλαξε τη ροή του αγώνα και έδωσε το προβάδισμα (24-23) στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Εκρηκτική δεύτερη περίοδος και «καταιγιστικός» Ολυμπιακός

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ξεσήκωσε το ΣΕΦ με εντυπωσιακά καρφώματα, ενώ ο Βεζένκοφ συνέχισε το προσωπικό του ρεσιτάλ, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +9 (36-27).

Ακόμα κι όταν πήρε ανάσες στον πάγκο, η ομάδα δεν έχασε ρυθμό. Ο Κόρι Τζόσεφ ευστόχησε από μακριά, ο Τζόουνς έκανε «πάρτι» στη ρακέτα και η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 13 (41-28). Η Βίρτους έδειχνε ανήμπορη να αντιδράσει, καθώς οι Πειραιώτες έβρισκαν συνεχώς λύσεις.

Ο Εβάν Φουρνιέ, σε εξαιρετική βραδιά, μπήκε στον «χορό» των τριπόντων και ανέβασε τη διαφορά στους 20 (51-31). Οι Ιταλοί σκόραραν κυρίως με βολές, ενώ ο Ολυμπιακός έκλεισε το ημίχρονο με 61 πόντους και επιμέρους σκορ 37-11 στη δεύτερη περίοδο, φτάνοντας στο +27 (61-34).

«Καταιγίδα» και στο τρίτο δεκάλεπτο – Ντόρσεϊ και Γουόρντ σε μεγάλα κέφια

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Βίρτους ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ντόρσεϊ συνέχισε να «πυροβολεί» έξω από τα 6,75, διαμορφώνοντας το +30 (70-40). Ο Γουόρντ έκανε σπουδαία δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ, οδηγώντας τη διαφορά στους 36 πόντους (78-42).

Παρά την προσπάθεια του Χάκετ να μειώσει με μακρινά σουτ απέναντι στην πρώην ομάδα του, ο Ολυμπιακός έλεγχε πλήρως το ματς. Ο Ντόρσεϊ έκλεισε τη δεκάλεπτο με ένα εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο, γράφοντας το +39 (89-50).

Εμφατικό φινάλε και αποθέωση στο ΣΕΦ

Στην τελευταία περίοδο, οι Πειραιώτες διατήρησαν τον έλεγχο χωρίς να πιεστούν ιδιαίτερα. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς συνέχισε να κυριαρχεί κάτω από το καλάθι, με τη διαφορά να παραμένει ψηλά (94-55). Ο Τζάλοου προσπάθησε με μερικά μακρινά σουτ να μειώσει τη διαφορά, ωστόσο η εικόνα του ματς δεν άλλαξε.

Το τελικό 109-77 ήρθε φυσιολογικά, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα του Ολυμπιακού και την επιστροφή του στις εντυπωσιακές εμφανίσεις. Ο κόσμος στο ΣΕΦ τραγουδούσε και αποθέωνε τους Φουρνιέ και Μπαρτζώκα, σε ένα βράδυ που είχε όλα τα στοιχεία ενός πραγματικού μπασκετικού γιορτινού θεάματος.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός παραμένει δεύτερος στη βαθμολογία της Euroleague, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έτοιμος για τη συνέχεια της διοργάνωσης.