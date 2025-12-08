Ολυμπιακός για τους φιλάθλους του: «Επιτρέπεται μόνο το κινητό τους»

Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση προς τους φιλάθλους του που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν στο Καζακστάν, ενόψει της αναμέτρησης με την Kairat Almaty, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» ενημέρωσαν το κοινό τους σχετικά με την είσοδο και τη συμπεριφορά που πρέπει να τηρηθεί στο γήπεδο.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που ταξίδεψαν στην Αστάνα για το παιχνίδι της Τρίτης (9/12, 20:30 τοπική ώρα) καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες της ΠΑΕ. Οι πόρτες της Astana Arena θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από τη σέντρα, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις.

Η είσοδος των Ελλήνων φιλάθλων θα γίνεται από τη θύρα S, όπου θα υπάρχουν μαγνητικές πύλες και μηχανήματα X-RAY για τον απαραίτητο έλεγχο ασφαλείας. Οι φίλαθλοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο το κινητό τους τηλέφωνο, καθώς απαγορεύεται κάθε άλλο μεταλλικό αντικείμενο.

Επιπλέον, απαγορεύεται το κάπνισμα εντός του γηπέδου. Τσιγάρα, αναπτήρες και ηλεκτρονικά τσιγάρα θα αφαιρούνται κατά τον έλεγχο, ενώ οι τσάντες που επιτρέπονται στο στάδιο πρέπει να είναι μεγέθους έως Α4.