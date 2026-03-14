Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής για τον αγώνα με τον ΟΦΗ ο Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (14/3, 17:00), στο πλαίσιο της 25ης ημέρας του πρωταθλήματος.

Ακολούθως, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε τις επιλογές του για την αποστολή των «ερυθρόλευκων» που θα ταξιδέψει στην Κρήτη.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού συμπεριέλαβε σε αυτήν τον Κλέιτον, αφήνοντας εκτός τον Αντρέ Λουίζ ως έναν από τους δύο μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές που αποκλείστηκαν (ο άλλος είναι ο τιμωρημένος Μπρούνο).

Εκτός έμεινε επίσης ο τραυματίας Έσε, όπως και ο Πασχαλάκης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα στο Παγκρήτιο συγκροτούν οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Κλέιτον.