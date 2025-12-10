Ολυμπιακός: Επικό story του Ροντινέι- «Πωπωπωπω Παναγία μου, πολύ κρύο ρεεεε»

Ο Ροντινέι ήταν από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού στη νίκη επί της Καϊράτ Αλμάτι, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την ποιότητά του μέσα στο γήπεδο. Ο Βραζιλιάνος μπακ ξεχώρισε με την απόδοσή του, αλλά όπως συνηθίζει, έκλεψε την παράσταση και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο παίκτης των «ερυθρολεύκων» έκανε ένα επικό στόρι στα social media, σχολιάζοντας με τον δικό του χιουμοριστικό τρόπο το πολύ κρύο στην πρωτεύουσα του Καζακστάν.

Ο Ροντινέι ανέβασε φωτογραφία από το παγωμένο τοπίο και έγραψε: «Πωπωπωπω Παναγία μου, πολύ κρύο ρεεεε», δείχνοντας πως πλέον μαθαίνει γρήγορα τα ελληνικά και τα χρησιμοποιεί με άνεση.