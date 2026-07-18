Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» με κάθε επισημότητα ο Τζόελ Ρόκα

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόελ Ρόκα, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του 21χρονου εξτρέμ από την Τζιρόνα. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εντάχθηκε επίσημα στο δυναμικό των «ερυθρόλευκων».

Οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία έπειτα από διαπραγματεύσεις αρκετών εβδομάδων. Ο Ολυμπιακός προσθέτει με αυτή τη μεταγραφή ακόμη μία επιλογή στη μεσοεπιθετική γραμμή του, επενδύοντας σε έναν νεαρό ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από το ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Τζόελ Ρόκα αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας και να συμμετάσχει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται σε ποσό κοντά στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ η Τζιρόνα διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Η πορεία του Τζόελ Ρόκα

Ο Ισπανός εξτρέμ γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου 2005 στην πόλη Καμπροντόν. Έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματά του στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, ενώ το 2019 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Τζιρόνα.

Κατά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ρόκα κατέγραψε 33 συμμετοχές με την Τζιρόνα, από τις οποίες οι 32 στη LaLiga, σημειώνοντας τρία γκολ και μία ασίστ.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μιραντές, με την οποία πραγματοποίησε 43 συμμετοχές, πέτυχε έξι γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί με όλες τις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Ισπανίας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός εξτρέμ γεννήθηκε στην πόλη Camprodón, στις 7 Ιουνίου 2005.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Barcelona και το 2019 μεταπήδησε σε αυτά της Girona, με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε 33 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 32 στη LaLiga (τρία γκολ και μία ασίστ).

Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στη Mirandés με τη μορφή δανεισμού (43 συμμετοχές, έξι γκολ, τρεις ασίστ).

Ο Ρόκα είναι διεθνής με όλες τις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Ισπανίας.

Τζόελ, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλωσορίζει».