Ολυμπιακός: Η μεγάλη επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στους «ερυθρόλευκους» – Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στο Λιμάνι, ύστερα από απουσία δύο ετών. Ο πειραϊκός σύλλογος γνωστοποίησε την επάνοδο του άλλοτε αρχηγού του, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο μία εξέλιξη που είχε προαναγγείλει μέσω των social media.

Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη προαναγγέλθηκε αρχικά με teaser που ανέβηκε στους λογαριασμούς του συλλόγου. Ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε τη φράση «he’s back home» και παρουσίασε τη φανέλα με το Νο 7, επιβεβαιώνοντας ότι η επίσημη ανακοίνωση για το come back του παίκτη στον Πειραιά ήταν θέμα χρόνου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Λίγο αργότερα, οι ερυθρόλευκοι επισημοποίησαν την επιστροφή του «Φόρτου» στον Πειραιά. Ο έμπειρος χαφ επιστρέφει στον σύλλογο με τον οποίο έχει συνδέσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του και στον οποίο κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο ως αρχηγός, με το Conference του 2024.

Ο Κώστας Φορτούνης είχε καταγράψει με τη φανέλα του Ολυμπιακού 343 συμμετοχές, 94 γκολ και 106 ασίστ. Παράλληλα, είχε κατακτήσει με τους Πειραιώτες 6 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στην πορεία της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.

Ο «Φόρτου» φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!

Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!

Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου»