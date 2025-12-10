Ολυμπιακός: Η τεράστια σημασία της νίκης επί της Καϊράτ – Η ανάλυση του Ανδρέα Δημάτου

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σπουδαίο διπλό στην Αστάνα, επικρατώντας με 1-0 της Καϊράτ, χάρη στο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 73ο λεπτό, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η νίκη αυτή, όπως τόνισε με ανάρτησή του στα social media ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, έχει μεγάλη σημασία για την ομάδα του Πειραιά, τόσο βαθμολογικά όσο και για τον συντελεστή της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Ο Ανδρέας Δημάτος ανέφερε ότι «η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία για τους ερυθρόλευκους, όχι μόνο γιατί κρατάει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στο 1-24, αλλά και από πλευράς συντελεστή ενόψει της επόμενης ευρωπαϊκής σεζόν». Όπως εξήγησε, ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του τη Μπόντο Γκλιμτ, κάτι που αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμο. Μπορεί η νορβηγική ομάδα να μην απειλεί τον Ολυμπιακό για το απευθείας εισιτήριο της League Phase του Champions League, ωστόσο ενδέχεται να βρεθεί στον δρόμο του, αν οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατακτήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα και χρειαστεί να πάρουν το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για τη διοργάνωση.

Σε αυτό το ενδεχόμενο, ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που διατηρεί πιθανότητες να προαχθεί από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, απ’ όπου ξεκινά κανονικά ο δεύτερος της Super League, και να ανέβει απευθείας στον τρίτο προκριματικό. Αυτό σημαίνει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή στο Europa League, ακόμη κι αν δεν τα καταφέρει στον τρίτο γύρο.

Ο Δημάτος εξήγησε πως αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον ο κάτοχος του Europa League έχει ήδη εξασφαλίσει εισιτήριο για το Champions League μέσω του πρωταθλήματος της χώρας του. Τότε, μία επιπλέον ομάδα – συμπεριλαμβανομένων και όσων βρίσκονται στο League Path – πηγαίνει απευθείας στη League Phase, ενώ δύο ομάδες του δεύτερου προκριματικού γύρου ανεβαίνουν στον τρίτο. Με το να ξεπεράσει τη Μπόντο Γκλιμτ στον συντελεστή, ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει το δικαίωμα αυτό, αποφεύγοντας και την ταλαιπωρία ενός προκριματικού γύρου στα τέλη Ιουλίου, αν το χρειαστεί.

Η επιτυχία στην Αστάνα δυσκολεύει επίσης το έργο της Σαχτάρ, η οποία είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να απειλήσει το απευθείας εισιτήριο του Ολυμπιακού για το Champions League, εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» κατακτήσουν το πρωτάθλημα και, παράλληλα, ο κάτοχος του Champions League έχει ήδη εξασφαλισμένη θέση από το δικό του πρωτάθλημα. Μετά τη νίκη αυτή, η διαφορά τους σε συντελεστή ανέβηκε στις έξι νίκες, από πέντε που ήταν προηγουμένως, για μία ομάδα που έχει πάντως την ευνοϊκή συγκυρία της συμμετοχής στο Conference League.

Τέλος, ο Ανδρέας Δημάτος υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να έχει εξασφαλισμένο εισιτήριο για League Phase από οποιαδήποτε από τις τρεις πρώτες θέσεις της Super League. Η τρίτη θέση, όπως ανέφερε, μπορεί επίσης να οδηγήσει στα πλέι οφ του Europa League, αν το Κύπελλο Ελλάδας το κατακτήσει μία από τις τρεις πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογίας.