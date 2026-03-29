Ολυμπιακός και Βαγγέλης Μαρινάκης για Μαρινέλλα: «Τα υπέροχα τραγούδια της θα ηχούν για πάντα στις καρδιές μας»

Με μία κοινή ανάρτηση στα social media, ο Ολυμπιακός και ο ιδιοκτήτης της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλαν το δικό τους αντίο στη Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο.

Ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθέωσαν για μία τελευταία φορά τη σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια, σημειώνοντας ότι η Μαρινέλλα θα παραμείνει στην καρδιά όλων των Ελλήνων.

«Με βαριά καρδιά αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα. Μια σπουδαία γυναίκα και ερμηνεύτρια, που θα αφήσει για πάντα το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Η μοναδική της φωνή και τα υπέροχα τραγούδια της θα ηχούν για πάντα στις καρδιές μας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της», ανέφερε η ανάρτηση: