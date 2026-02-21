Ολυμπιακός: Με Πιρόλα αλλά χωρίς Ροντινέι, Κλέιτον απέναντι στον Παναιτωλικό

Με τον «λαβωμένο» από τον αγώνα εναντίον της Μπάγερ Λεβερκούζεν Λορέντσο Πιρόλα στην αποστολή θα υποδεχθεί αύριο (21/2, 17:00) ο Ολυμπιακός τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν το μεσημέρι της Παρασκευής την προετοιμασία για το παιχνίδι με τα «Καναρίνια» και ακολούθως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους παίκτες που επέλεξε. Ανάμεσα σ΄ αυτούς βρίσκεται και ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός, σε αντίθεση με τους Ροντινέι, Κλέιτον που έμειναν εκτός, όπως και ο τιμωρημένος (μία αγωνιστική) Ποντένσε.

Την αποστολή της πειραϊκής ομάδας συγκροτούν οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.