Ολυμπιακός – Μπαρτζώκας: «Δεν θα διαλέξουμε αντίπαλο, όσες περισσότερες νίκες μπορούμε»

Ο Ολυμπιακός είναι πλέον πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα της Euroleague, μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Βιλερμπάν και σε συνδυασμό με τις εκτός έδρας ήττες των Φενερμπαχτσέ από την Μπάγερν Μονάχου και την Μπασκόνια αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του γνωρίζουν πως με τρεις νίκες στις ισάριθμες τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου θα είναι σίγουρα πρώτοι. Αρχής γενομένης αύριο, Τρίτη (7/4, 21:15) θα προσπαθήσουν να πετύχουν την πρώτη εξ αυτών, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει μία νίκη λιγότερη από τον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ και βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα».

«θα κυνηγήσουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε» δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media Day του Ολυμπιακού πριν από τη «μάχη» με τη «βασίλισσα».

Αναλυτικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επισήμανε πριν από το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης:

«Όλοι ξέρουν τη σημασία του αγώνα και τις δυνατότητες του αντιπάλου μας, μια ομάδα που έχει χάσει μία φορά στην έδρα της. Μία από τις καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης που διαθέτει αρκετούς καλούς παίκτες που πιέζουν στην άμυνα. Να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας, να μην παρασυρθούμε από το δικό τους. Είναι μια ποιοτική ομάδα με εξαιρετικό προπονητή και είναι από τους ισχυρούς διεκδικητές για πρόκριση στο φάιναλ φορ. Υπάρχει μια συσσώρευση κόπωσης, αλλά δεν έχω αφήσει κάποιον έξω. Δυστυχώς το πρόγραμμα είναι μηδέν προπόνηση, ανάλυση του αντιπάλου, video και προσπάθεια των παικτών να ακολουθήσουν αυτά που τους λέω».

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού πρόσθεσε: »Νομίζω ότι με τρεις νίκες θα είμαστε ούτως ή άλλως πρώτοι και μαθηματικά. Επειδή υπάρχουν κι άλλα αποτελέσματα που παίζουν ρόλο στη βαθμολογία, όχι μόνο τα δικά μας, θα κοιτάξουμε να κερδίσουμε αύριο. Θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Σε κάθε περίπτωση όμως θα κυνηγήσουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε μέχρι το τέλος. Από την αρχή της σεζόν ο στόχος μας ήταν να μπούμε στα playoffs, δηλαδή να είμαστε στις πρώτες έξι ομάδες».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε: «Είχαμε πει ότι αν καταφέρουμε να έχουμε πλεονέκτημα έδρας θα είναι πολύ σημαντικό. Αν τελικά τα καταφέρουμε, θα δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας. Νομίζω όμως ότι ούτως ή άλλως, όποια ομάδα από το ένα έως το οκτώ θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Θα χρειαστεί ξεχωιρστή προετοιμασία, πνευματική, τακτική, σωματική για να ανταπεξέλθεις. Κάθε φορά το να φτάσεις σε ένα φάιναλ φορ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς το έχουμε καταφέρει τέσσερις φορές συνεχόμενες και έχει υποβαθμιστεί λίγο το πόσο σημαντικό είναι. Αλλά είναι πράγματι πολύ δύσκολο να φτάσεις εκεί, ιδίως όσο ο ανταγωνισμός ανεβαίνει και τόσες καλές ομάδες παλεύουν για να μπουν στη δεκάδα».

Για να ξεκαθαρίσει: «Δεν θα διαλέξουμε αντίπαλο -όπως είπα- και δεν κοιτάμε καν τα τρία ματς, κοιτάμε μόνο το αυριανό».

Αναφορικά με τον Μουσταφά Φαλ, ο Μπαρτζώκας είπε: «Δεν είναι ένα παιχνίδι που προσφέρεται για κάτι τέτοιο θα έλεγα (σ.σ. για να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Φαλ). Θα ήταν πιο σωστό εκ μέρους μου να έβαζα τον Μουσταφά σε ένα ματς νωρίτερα, δύο ματς, τρία αν μπορούσε για να παίξει ένα τέτοιο ματς απαιτήσεων. Θα δούμε αν θα είναι στη δωδεκάδα αύριο κι αν θα παίξει. Γενικά είναι σε καλή κατάσταση, απλώς έχουμε μεγάλη αμφιβολία κι εμείς γιατί δεν κάνουμε καν προπόνση πέντε-πέντε για να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Αλλά είναι υγιής, κάνει προπόνηση. Όσες φορές κάνουμε προπόνηση πέντε-πέντε είναι μια χαρά και έχει επίδραση στο παιχνίδι. Πρέπει να βρούμε κι εμείς μια κατάλληλη ευκαιρία χωρίς ρίσκο και για αυτόν και για εμάς. Θα δούμε αν θα είναι αύριο. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Πολλές φορές και για τη δωδεκάδα και για την εξέλιξη του ματς, παίζουν ρόλο οι συνθήκες εκείνης της στιγμής. Αυτή τη στιγμή όχι (σσ. δεν υπάρχει άλλη απυσία πέραν του Τζόουνς). Και ο Τζόσεφ έκανε προπόνηση».

Για το ρεκόρ των 300 αγώνων ως τεχνικός του Ολυμπιακού στη Euroleague και των 200 νικών στην GBL, ο Μπαρτζώκας απάντησε: «Αυτό έχει να κάνει κατά βάση με τους προέδρους της ομάδας, τους ιδιοκτήτες που εμπιστεύονται ανθρώπους. Δεν είναι τόσο ανοιχτοί στο να εμπιστευτούν, αλλά όταν το κάνουν, το κάνουν με έναν ξεχωριστό τρόπο. Έχει να κάνει με αυτούς (το ρεκόρ των 300 αγώνων με τον Ολυμπιακό) γιατί δείχνουν μια σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Χαράσσουν μία γραμμή και την ακολουθούν. Από εκεί και πέρα προφανώς έχουν παίξει ρόλο οι νίκες, οι επιτυχίες, οι τίτλοι που έχουμε κατακτήσει τα τελευταία χρόνια, αλλά ίσως και το μπάσκετ που παίζουμε, το οποίο κατά κάποιον τρόπο έχει αγκαλιαστεί από τους φιλάθλους της ομάδας μας. Δεν ήξερα καν ότι είμαι ο δεύτερος που το πετυχαίνει. Το να μένεις σε έναν πάγκο όπως του Ολυμπιακού για τόσα χρόνια είναι πολύ… Υπάρχουν και κάποια ανέκδοτα που λέμε για το πόσο νέος είσαι και πόσο γέρος φαίνεσαι. Γιατί ο πάγκος του Ολυμπιακού είναι πολύ δύσκολος, αλλά το απολαμβάνω πραγματικά. Τριακόσια παιχνίδια είναι πολλά στην Euroleague. Σκεφτείτε ότι είναι 200 παιχνίδια με φοβερή πίεση. Δεν είναι όπως στο ελληνικό πρωτάθλημα που σε κάποια ματς δεν έχω. Είμαι, λοιπόν, πολύ χαρούμενος, αλλά καλύτερα να το εκτιμήσουμε στο τέλος. Να το αποτιμήσουμε μάλλον».

Τέλος, για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε: «Ναι ναι φυσικά, επιστρέφει και είναι διαθέσιμος. Τσακώθηκα μαζί του. Προφανώς το είδατε όλοι. Γι’ αυτό και δεν ξανάπαιξε μετά. Έχω πει ότι αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, ο προπονητής να αξιώνει δηλαδή πράγματα από τον παίκτη και όταν ο παίκτης δεν τα κάνει, να υπάρχει ένταση. Εδώ το έχω πει, σε όσους έχω την άνεση να μιλήσω έτσι, δέχομαι και την αντίδρασή τους. Δεν έχω πρόβλημα. Ο Ντόρσεϊ δεν τιμωρήθηκε σε κάτι, πέρα από το ότι δεν ξανάπαιξε μετά στο ματς κι αυτό γιατί έδειξε ότι εκείνη την ώρα δεν ήταν συγκεντρωμένος. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα μας. Εγώ δεν είμαι κάποιος τρελός, να θέσω εκτός ομάδας τους σημαντικούς παίκτες για να κάνω το δικό μου καπρίτσιο ή για τον εγωισμό μου. Ήταν στιγμιαίο. Συμβαίνει. Υπάρχει μεγάλη ένταση σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός. Για αυτό σας είπα πριν για τα 300 παιχνίδια, γιατί περιλαμβάνουν και αυτό».