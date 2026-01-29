Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Πήρε το ντέρμπι σκαρφαλώνοντας στην 2η θέση στην Euroleague – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο ΣΕΦ την πέμπτη διαδοχική νίκη του στη Euroleague και με ρεκόρ 16-8 πάτησε τετράδα, ενώ χρωστάει και την αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ! Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 87-75 της Μπαρτσελόνα, για την 25η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Καταλανούς στην ένατη ήττα τους.

Ένα κρίσιμο τρίποντο του Ντόρσεϊ στα 7 δέκατα πριν το τέλος έδωσε το πολυπόθητο +14 στον Ολυμπιακό, όμως ο Βέσελι με ένα μεγάλο σουτ μείωσε στους 12 και άφησε την ομάδα του Πειραιά με τη νίκη, αλλά με μια πικρή γεύση λόγω της διαφοράς από το πρώτον γύρο (-13 στη Βαρκελώνη).

Στην αναμέτρηση ξεχώρισαν ο Σάσα Βεζένκοβ με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 μπλοκ. Στους 15 ο Πάντερ για την Μπαρτσελόνα, ενώ από 14 είχαν Κλάιμπερν και Μπριθουέλα.

Μετά από αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός έφτασε τις 8 νίκες στα τελευταία του εννιά ματς και ανέβηκε στο 16-8 όντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-13, 46-37, 59-64, 87-75

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62

Χάποελ – Μπάγερν 64-79

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79

Βαλένθια – Μακάμπι 94-83

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια (20:30)

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι (21:00)

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις (21:30)

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός (21:45)

Η βαθμολογία

* Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και Παρί έχουν από ένα ματς λιγότερο