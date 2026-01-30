Ολυμπιακός: Ο Εβάν Φουρνιέ ψάχνει για… παϊδάκια στον Πειραιά

Ο Εβάν Φουρνιέ φαίνεται πως έχει προσαρμοστεί πλήρως στη ζωή στην Ελλάδα και δεν κρύβει την αδυναμία του στην ελληνική κουζίνα. Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού, λίγες ώρες μετά το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, όπου οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την 5η συνεχόμενη νίκη τους, άφησε για λίγο το μπάσκετ και ασχολήθηκε με κάτι πιο… γευστικό.

Ο έμπειρος άσος έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, απευθύνοντας ένα ερώτημα που μόνο ένας λάτρης του φαγητού θα έκανε έπειτα από έναν μεγάλο αγώνα: «Ποια είναι τα καλύτερα παϊδάκια στον Πειραιά, που είναι διαθέσιμα και αργά το βράδυ; Τύπου ύστερα από ένα παιχνίδι;».

Η ανάρτησή του δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά και αρκετοί χρήστες της πλατφόρμας, έσπευσαν να του απαντήσουν, προτείνοντας αγαπημένα μαγαζιά και ταβέρνες, μετατρέποντας το σχόλιό του σε μια διαδικτυακή… αναζήτηση γεύσης.