Ολυμπιακός: Ο εκνευρισμός του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον Εβάν Φουρνιέ στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και η απάντηση του Γάλλου γκαρντ

Ένταση σημειώθηκε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία, όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά του για την επιλογή του Εβάν Φουρνιέ στην τελευταία επίθεση του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία κατοχή πριν από τη λήξη, με τον Γάλλο γκαρντ να αναλαμβάνει την ευθύνη της επίθεσης. Ο Φουρνιέ δεν επέλεξε την πάσα και επιχείρησε να τελειώσει τη φάση, ωστόσο έχασε την μπάλα από κλέψιμο. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προπονητή των «ερυθρολεύκων», ο οποίος φώναξε στον παίκτη του για την απόφασή του να μην κυκλοφορήσει την μπάλα. Ο ίδιος ο Φουρνιέ, εμφανώς εκνευρισμένος, απάντησε στον πάγκο, με την αναμέτρηση να οδηγείται τελικά στην παράταση.

Το περιστατικό προκάλεσε συζητήσεις, ωστόσο ο Εβάν Φουρνιέ επιχείρησε να βάλει τέλος σε κάθε παραφιλολογία με δηλώσεις του στη NOVA, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα προσωπικό ζήτημα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ:

«Είδατε τι έγινε. Ο κόουτς πίστευε πως είχα χώρο να πασάρω δεξιά. Δεν έχω δει τη φάση ακόμα, όμως από τη δική μου οπτική ήταν δύσκολο. Δεν ήμουν και σίγουρος πόσος χρόνος απομένει. Είχαμε αυτήν τη στιγμή με τον κόουτς, αλλά ήταν ένα παιχνίδι με έντονα συναισθήματα. Ο κόουτς είναι πολύ ανταγωνιστικός, όπως και εγώ. Συμβαίνουν αυτά όταν έχεις ανταγωνιστικό κόσμο στην ομάδα. Δεν υπάρχει τίποτα με τον κόουτς Μπι. Το έχουμε αφήσει ήδη πίσω μας. Βράζει το αίμα μας. Τον αγαπάω πολύ».