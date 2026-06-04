Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η απάντηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ για το επίμαχο φάουλ πάνω στον Φουρνιέ – Δείτε το βίντεο

Καθώς η διοίκηση και ο προπονητής του Παναθηναϊκού αφήνουν αιχμές για τα σφυρίγματα του χθεσινού πρώτου τελικού της Greek Basketball League στο ΣΕΦ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επιλέγει να απαντήσει μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στα social media κι αφορά την επίμαχη φάση που διαμαρτύρεται ο κόσμος του «τριφυλλιού», όταν καταλογίστηκε φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ στα 44” πριν το τέλος της αναμέτρησης.

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«Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο…», αναφέρει η ερυθρόλευκη ΚΑΕ στη λεζάντα της ανάρτησης της στο faceboook.

Δείτε το βίντεο: