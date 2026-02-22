Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το 22ο Κύπελλο της ιστορίας τους – Η «χρυσή» βίβλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την απονομή

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 22ο Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ της ιστορίας του και σήκωσε τον πρώτο ουσιαστικό τίτλο της σεζόν. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επέβαλε τον ρυθμό της κόντρα στον Ολυμπιακό, από το ξεκίνημα και έδειξε την ανωτερότητά του σε όλη τη διάρκεια του τελικού.

Οι «πράσινοι» ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ανώτεροι του αντιπάλου τους και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στον Ολυμπιακό. Η ομάδα διαχειρίστηκε σωστά τις κρίσιμες στιγμές και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος.

Κορυφαίος για την ομάδα του Αταμάν ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος σημείωσε 15 πόντους. Καθοριστική παρουσία είχαν επίσης ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που πέτυχε 14 πόντους και σημείωσε κρίσιμα καλάθια, καθώς και ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος πρόσθεσε 11 πόντους και στήριξε την ομάδα του την ώρα που ο Χολμς είχε επιβαρυνθεί με φάουλ.

Με την κατάκτηση του τροπαίου, το «τριφύλλι» έφτασε συνολικά τους 72 τίτλους στο μπάσκετ. Ο σύλλογος μετρά ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο (1996), επτά EuroLeague, 41 πρωταθλήματα Ελλάδας, 22 Κύπελλα Ελλάδας και ένα Super Cup.

Η χρυσή «βίβλος»

Αναλυτικά:

Παναθηναϊκός (22): 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2025, 2026.

(22): 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2025, 2026. Ολυμπιακός (12): 1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2022, 2023, 2024

(12): 1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2022, 2023, 2024 Άρης (8): 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1998, 2004

(8): 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1998, 2004 Α.Ε.Κ. (5): 1981, 2000, 2001, 2018, 2020.

(5): 1981, 2000, 2001, 2018, 2020. Π.Α.Ο.Κ. (3): 1984, 1995, 1999

(3): 1984, 1995, 1999 Πανιώνιος (1): 1991

Μετά τη λήξη του τελικού, οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο για τις απονομές. Ο Σάσα Βεζένκοβ παρέλαβε το βραβείο του πρώτου σκόρερ, ενώ στη συνέχεια ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις παρέλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του τελικού.

Ακολούθησε η απονομή των μεταλλίων στους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι εμφανίστηκαν απογοητευμένοι από την ήττα. Έπειτα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού παρέλαβαν τα μετάλλιά τους με χαμόγελα και πανηγυρισμούς.

Το τρόπαιο παρέδωσε στον Κώστα Σλούκα ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος. Ο αρχηγός κάλεσε δίπλα του τον Κέντρικ Ναν και τον Τζέριαν Γκραντ, και οι τρεις σήκωσαν μαζί το Κύπελλο μέσα σε αποθέωση.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Λίμνη Μόρνου: 26% κάτω από τον μέσο όρο, παρά την «ανάσα» από τις βροχές – «Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε» λένε οι ειδικοί Financial Times: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της μετα-ρωσικής ενεργειακής εποχής της Ευρώπης J2US: Η φαρμακερή ατάκα της Ελένης Δήμου για το τραγούδι του Λευτέρη Πανταζή που δεν γνώριζε Τσουκαλάς: «Ο Πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλον τον χρόνο» – Αιχμηρή απάντηση στην κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη

Δείτε φωτογραφίες