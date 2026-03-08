Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Όλα «Χ» στο Φάληρο

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League. Το αποτέλεσμα αφήνει την ΑΕΚ μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με 56 βαθμούς, ενώ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ακολουθούν με 54.

Ισορροπία στο ντέρμπι και κλειστές άμυνες

Οι δύο ομάδες δημιούργησαν ορισμένες σημαντικές ευκαιρίες, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όμως καμία δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, όμως ο ΠΑΟΚ διατήρησε καλή αμυντική οργάνωση και κράτησε το μηδέν στην άμυνα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να ξεκινήσει τον Νασιμέντο στο πλάι και να παρατάξει τριάδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε με τον Μπιανκό στη θέση «10», τον Χατσίδη στα δεξιά και τον Ιβανούσετς στα αριστερά.

Οι ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε από τα πρώτα λεπτά να επιβάλει τον ρυθμό του. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή σημειώθηκε στο 4ο λεπτό, όταν ο Νασιμέντο επιχείρησε προβολή έπειτα από γύρισμα του Μαρτίνς.

Στο 26ο λεπτό οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά, όταν ο Μπρούνο έκανε τη σέντρα και ο Τσικίνιο έπιασε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω από το δοκάρι του Τσιφτσή.

Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήρθε δύο λεπτά αργότερα. Ο Σάντσες βγήκε στην πλάτη της άμυνας και πάσαρε στον Γερεμέγεφ, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει στο τετ α τετ. Η φάση καταγράφηκε ως μεγάλη ευκαιρία, αν και πιθανό γκολ θα ελεγχόταν για οφσάιντ μέσω του ημιαυτόματου συστήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να δημιουργήσουν κυρίως από τα άκρα, με τον δραστήριο Μαρτίνς, ωστόσο ο ΠΑΟΚ παρέμεινε καλά οργανωμένος στο δικό του μισό.

Στο πρώτο μέρος ο διαιτητής Σάντσεθ Μαρτίνεθ καταλόγισε λίγα φάουλ, γεγονός που προκάλεσε εκνευρισμό στους παίκτες του Ολυμπιακού και στην εξέδρα. Η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα δόθηκε στο 44ο λεπτό στον Ρέτσο για μαρκάρισμα στον Γερεμέγεφ, προκαλώντας έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους των γηπεδούχων.

Το δεύτερο ημίχρονο και οι μεγάλες στιγμές

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να ανεβάσει τις γραμμές του, ενώ και οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, περνώντας στο παιχνίδι τους Κωνσταντέλια, Τάισον, Ταρέμι και Ποντένσε, με στόχο να ενισχύσουν την επιθετική λειτουργία των ομάδων τους.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε άμεσα με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος βγήκε στην αντεπίθεση και πλάσαρε τον Τζολάκη, όμως ο Πιρόλα απομάκρυνε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή της εστίας.

Στην επόμενη φάση ο Ολυμπιακός απάντησε με τον Ελ Κααμπί, αλλά ο Τσιφτσής πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση.

Στο 77ο λεπτό οι γηπεδούχοι δημιούργησαν ακόμη μία καλή ευκαιρία, όταν έκλεψαν την μπάλα ψηλά στο γήπεδο. Ο Ταρέμι έδωσε κάθετη πάσα στον Ελ Κααμπί, ωστόσο ο Τσιφτσής αντέδρασε ξανά αποτελεσματικά και απέκρουσε το σουτ στη γωνία του.

Χωρίς γκολ το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη

Στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός πίεσε περισσότερο, χωρίς όμως να βρει καθαρή τελική προσπάθεια. Ο ΠΑΟΚ απείλησε στην αντεπίθεση με τον Ντεσπόντοφ, αλλά ο Πιρόλα παρενέβη και απομάκρυνε σε κόρνερ.

Τελικά, το ντέρμπι ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται βαθμούς και την ΑΕΚ να παραμένει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (70′ Μουζακίτης), Έσε (80′ Σιπιόνι), Νασιμέντο (64′ Ποντένσε), Τσικίνιο (64′ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (80′ Καμαρά), Οζντόεβ (76′ Μεϊτέ), Μπιάνκο (64′ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (64′ Τάισον), Χατσίδης (80′ Ντεσπόντοφ), Γερεμέγεφ.