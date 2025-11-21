Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ «καθάρισε» τους Γάλλους

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στην Παρί (98-86) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε ένα ματς με σασπένς, ρυθμό και πολλές εναλλαγές. Οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σκούρα απέναντι στον απίθανο Τζάστιν Ρόμπινσον, που τα έβαζε από παντού, ωστόσο ο Εβάν Φουρνιέ «ξύπνησε» στο σωστό σημείο και οδήγησε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε μία σπουδαία επικράτηση που τη διατηρεί στην τροχιά κορυφής της Euroleague.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, η Παρί έδειξε αποφασισμένη. Με τον Ρόμπινσον να παίρνει τη θέση του βασικού λόγω της απουσίας του Ιφί, οι Γάλλοι προηγήθηκαν νωρίς (8-10), ενώ ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να βρει ρυθμό στην επίθεση. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προσπάθησε να κρατήσει τους Πειραιώτες κοντά στο σκορ, όμως η πρώτη περίοδος βρήκε τους φιλοξενούμενους μπροστά (21-29) μετά από ένα εντυπωσιακό τρίποντο του Ρόντεν στο φινάλε.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στη δεύτερη περίοδο, όταν ο Άλεκ Πίτερς μπήκε στο παρκέ και με προσωπικές ενέργειες έβαλε «φωτιά» στο ΣΕΦ. Το γρήγορο 9-2 ανάγκασε τον προπονητή της Παρί να καλέσει τάιμ άουτ (30-31), όμως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ήδη πάρει μπροστά. Ο Κώστας Παπανικολάου με ψυχραιμία και καθαρό μυαλό έδωσε ρυθμό στην ομάδα και το σκορ γύρισε υπέρ του Ολυμπιακού (43-39). Οι συνεχόμενες τεχνικές ποινές των Γάλλων βοήθησαν τη διαφορά να ανέβει στο +9 (50-41), πριν ο Ρόμπινσον επιστρέψει και ξαναβάλει δύσκολα στους Πειραιώτες.

Ο Ντόντα Χολ έκανε σπουδαία δουλειά κάτω από τη ρακέτα, δημιουργώντας φάσεις για τον Φρανκ Νιλικίνα, που με δικό του καλάθι διαμόρφωσε το σκορ του ημιχρόνου (58-49). Ο Ολυμπιακός είχε 37 πόντους στη δεύτερη περίοδο, 11 ασίστ και κανένα λάθος, δείχνοντας χαρακτήρα μεγάλης ομάδας.

Στην επανάληψη, οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά, αλλά με αστοχία και στις βολές. Εκεί ο Φουρνιέ ανέλαβε δράση, σκοράροντας από τα 6,75 και κρατώντας τη διαφορά στους δέκα πόντους (63-53). Μαζί με τον Ντόρσεϊ ήταν οι δύο που κράτησαν ζωντανό τον Ολυμπιακό, την ώρα που ο Σάσα Βεζένκοφ δεν κατάφερνε να βρει ρυθμό. Το τρίτο φάουλ του Τόμας Γουόκαπ αποδιοργάνωσε την άμυνα, επιτρέποντας στην Παρί να πλησιάσει (72-68) με συνεχόμενα λέι απ του Ρόμπινσον. Ο Μιλουτίνοφ έδειχνε κουρασμένος από τη μάχη στη ρακέτα και το δεκάλεπτο έκλεισε με το σκορ στο 75-69.

Στην τελευταία περίοδο, τα λάθη του Πίτερς έδωσαν ευκαιρίες στους Γάλλους, όμως ο Χολ ήταν ανίκητος κάτω από τα καλάθια, κρατώντας τη διαφορά στους έξι πόντους (79-73). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έριξε ξανά στο παρκέ τον Γουόκαπ, ο οποίος με ψυχραιμία και ένα μεγάλο τρίποντο (84-78) απάντησε στον Ρόμπινσον και σταμάτησε τη φόρα των αντιπάλων. Ο Τεξανός γκαρντ, με σωστές επιλογές και ένα αντιαθλητικό φάουλ που κέρδισε, άνοιξε τον δρόμο για ένα εντυπωσιακό σερί 10-0 μέσα σε 108 δευτερόλεπτα, με τον Φουρνιέ να προσθέτει πέντε πόντους και να εκτοξεύει τη διαφορά στους 13 (91-78).

Η Παρί προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, όμως ο Ολυμπιακός έβγαλε τις άμυνες που χρειαζόταν και «σφράγισε» μία σπουδαία νίκη με 98-86, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 8-4 και παραμένοντας σε τροχιά κορυφής στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86