Ολυμπιακός: Ποινή μιας αγωνιστικής στον Φουρνιέ για το επεισόδιο στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο – Χάνει το ντέρμπι «αιωνίων»

Με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής και πρόστιμο 1.800 ευρώ τιμώρησε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τον Εβάν Φουρνιέ, «για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς» στον αγώνα της περασμένης Κυριακής (15/3) του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο στο κλειστό της Γλυφάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο γκαρντ/φόργουορντ του Ολυμπιακού είχε φραστικό επεισόδιο με φίλαθλο των «κυανέρυθρων» που καθόταν στις court seats και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του, με τους διαιτητές και του συμπαίκτες του να επεμβαίνουν άμεσα, προκειμένου να μην χειροδικήσει, ωστόσο ο 33χρονος Γάλλος αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ από τον αγώνα.

Επίσης, στον προπονητή των «ερυθρολεύκων», Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος είχε έντονο διάλογο με οπαδούς των Νεοσμυρνιωτών προς το τέλος του ματς, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 5.000 ευρώ «για δυσφημιστική συμπεριφορά για το άθλημα». Με πρόστιμο 15.000 ευρώ τιμωρήθηκε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Χάνει το ντέρμπι «αιωνίων» ο Φουρνιέ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός έχει ρεπό στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, οι αναμετρήσεις της οποίας διεξάγονται το Σαββατοκύριακο 21-22 Μαρτίου. Το αμέσως επόμενο ματς των Πειραιωτών στο πρωτάθλημα είναι το ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό στο “Telekom Center Athens” για την 23η αγωνιστική, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 30/3 (19:00).

Ποινή απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα μήνα στον φίλαθλο του Πανιωνίου

Στο μεταξύ, ο φίλαθλος του Πανιωνίου που είχε τον έντονο διάλογο με τον Φουρνιέ τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα μήνα, ενώ η «κυανέρυθρη» ΚΑΕ καλείται να καταβάλλει συνολικό πρόστιμο 7.300 ευρώ «για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς από φίλαθλο των courtside seats», αλλά και υβριστικά συνθήματα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Οι σημερινές αποφάσεις του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ έχουν ως εξής:

«78/20.03.2026 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Επιβάλλεται σε φίλαθλο της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΕ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) που καθόταν στις θέσεις courtside για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 15.03.2026: α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα (1) μήνα και γ) ανάκληση και απαγόρευση χρήσης τυχόν υφιστάμενου ή έκδοσης εισιτηρίου διαρκείας, απλού εισιτηρίου ή πρόσκλησης για το ίδιο ανωτέρω διάστημα.

77/20.03.2026 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890): α) χρηματικό πρόστιμο ύψους εννιακοσίων (900,00) ευρώ για άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, β) η ποινή της επίπληξης καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης εντάσεως με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα & γ) χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς από φίλαθλο των courtside seats, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 15.03.2026.

76/20.03.2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ