Ολυμπιακός: Προτάθηκε στους «ερυθρόλευκους» ο Σενεγαλέζος, Κρεπίν Ντιατά

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού φέρεται να έχει μπει ο Κρεπίν Ντιατά, ο 26χρονος διεθνής εξτρέμ από τη Σενεγάλη, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως ακραίος μπακ.

Ο ποδοσφαιριστής της Μονακό βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, ανάμεσα στα ονόματα που έχουν προταθεί στους «ερυθρόλευκους» για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ο Ντιατά, που είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης, έχει καταγράψει φέτος 12 συμμετοχές και 2 ασίστ με τη γαλλική ομάδα, δείχνοντας σταθερή παρουσία στο δεξί άκρο της επίθεσης.

Την ίδια ώρα, ο 26χρονος άσος έχει προταθεί και σε άλλες ελληνικές ομάδες, ενώ συμμετέχει με τη Σενεγάλη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου η χώρα του έχει φτάσει στον τελικό απέναντι στο Μαρόκο του Ελ Καμπί. Στη διοργάνωση, ο Ντιατά αγωνίζεται κυρίως ως ακραίος αμυντικός, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό κομμάτι.

