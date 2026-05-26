Ολυμπιακός: Προχωρά ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν με Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τους τελικούς της Stoiximan GBL, όμως οι άνθρωποι της ομάδας προχωρούν ήδη τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Οι ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και τον Ζαν Μοντέρο, με στόχο να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το ρόστερ τους.

Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης μετά την κατάκτηση του τροπαίου της EuroLeague. Παράλληλα, ο σύλλογος θέλει να διατηρήσει τη δυναμική του και να δημιουργήσει ένα ακόμη πιο ισχυρό σύνολο ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ολυμπιακός έχει ως άμεση αγωνιστική προτεραιότητα τους τελικούς του πρωταθλήματος. Την ίδια στιγμή, η προοπτική της παρουσίας της ομάδας στο νέο ΣΕΦ από τη νέα σεζόν συνδέεται με την προσπάθεια των Πειραιωτών να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσουν περισσότερους τίτλους.

Η συμφωνία με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ υπάρχει εδώ και αρκετές ημέρες. Ο Ολυμπιακός κινήθηκε γρήγορα και έπεισε τον παίκτη, πριν εκείνος βγει ουσιαστικά στην αγορά.

Τις τελευταίες ημέρες προέκυψε και η προφορική συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο. Οι Πειραιώτες παρουσίασαν στον παίκτη το πλάνο τους και τον έπεισαν να απορρίψει τις άλλες προτάσεις που είχε, ώστε να πει το «ναι» στον Ολυμπιακό. Η Βαλένθια αναμένεται να λάβει 600.000 ευρώ ως buy out.

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την επικείμενη παραμονή του Γιώργου Μπαρτζώκα, δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός διατηρεί τη σταθερότητα στον αγωνιστικό του σχεδιασμό. Οι Πειραιώτες θέλουν να βελτιώσουν ποιοτικά το ρόστερ τους, προσθέτοντας δύο από τους κορυφαίους πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη.