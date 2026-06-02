Ολυμπιακός: Πρωταθλητής Ελλάδος για 16η φορά στην ιστορία του στο Πόλο γυναικών – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πόλο γυναικών, καθώς νίκησε τη Βουλιαγμένη με 9-7 στον τέταρτο τελικό των πλέι οφ της Waterpolo League, στον Λαιμό, και έκλεισε τη σειρά με 3-1 νίκες.

Οι «ερυθρόλευκες» επέστρεψαν στην κορυφή της ελληνικής γυναικείας υδατοσφαίρισης μετά το περσινό «διάλειμμα» και πήραν ρεβάνς από τον ΝΟΒ για την απώλεια του προηγούμενου τίτλου. Η ομάδα του Πειραιά ολοκλήρωσε τη σειρά των τελικών υπό τις οδηγίες του Γιώργου Ντόσκα, ο οποίος οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός είχε ήδη κατακτήσει το Κύπελλο και πλέον συνεχίζει τη σεζόν με στόχο και την κούπα του Champions League. Η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στην Ελλάδα και πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή της.

Η Βάσω Πλευρίτου και η Ιωάννα Σταματοπούλου έφτασαν τα 12 πρωταθλήματα στην καριέρα τους και ανέβηκαν στην κορυφή της σχετικής λίστας. Οι δύο αθλήτριες άφησαν πίσω τους την Αλεξάνδρα Ασημάκη και τις άλλες δύο αδελφές Πλευρίτου.

Παράλληλα, ο Γιώργος Ντόσκας πανηγύρισε φέτος τον τίτλο στην Α1 γυναικών, μετά την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος στους άνδρες. Ο προπονητής του Ολυμπιακού έγινε μόλις ο δεύτερος τεχνικός, μετά τον Βαγγέλη Πάτερο, που κατακτά και τα δύο πρωταθλήματα.