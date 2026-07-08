Ολυμπιακός – Ρακόβ 2-1: Νικηφόρα πρεμιέρα στα φιλικά – Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ τα γκολ

Με νίκη 2-1 απέναντι στην πολωνική Ρακόβ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις στο πρώτο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Κώστα Φορτούνη και Ρομάν Γιάρεμτσουκ.

Με διάταξη 4-2-3-1 και νέα πρόσωπα σε σχέση με πέρσι στην ενδεκάδα τους Στουρνάρα και Μαφέο, ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία με το σουτ του Σιπιόνι μέσα απ’ την περιοχή που χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κι άλλες σημαντικές ευκαιρίες με τους Ροντινέι (20’, σουτ άουτ, 32’ απέκρουσε ο Τρελόβσκι), Τσικίνιο (24’, μπλόκαρε ο Τρελόβσκι) και Κλέιτον (37’, κακό τελείωμα), όμως δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα ως το ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε η ώρα της (ανεπίσημης) επιστροφής του Κώστα Φορτούνη με τα «ερυθρόλευκα» έπειτα από δύο χρόνια, αλλά και του Κάρμο (επέστρεψε έπειτα από ένα χρόνο) με τον Ολυμπιακό να χάνει άλλη μία ευκαιρία στο 50’ με τον Αντρέ Λουίζ.

Η Ρακόβ άνοιξε το σκορ στο 70’ με την καρφωτή κεφαλιά του Μπρούνες από σέντρα του Αμέγιο, όμως ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με το εντυπωσιακό απευθείας φάουλ του Φορτούνη στο 85’. Στο 90’+3’ Γιάρεμτσουκ με διπλή προσπάθεια από σέντρα του Φορτούνη, χάρισε στον Ολυμπιακό την πρώτη (ανεπίσημη) νίκη της σεζόν. Το επόμενο τεστ του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένο το Σάββατο (11/7) με τη Λέουβεν (15:00).

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Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Στουρνάρας, Μαφέο, Κουτσίδης, Πιρόλα, Μπρούνο, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μαρτίνς, Κλέιτον.

Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν οι Τσομπανίδης, Φίλης, Μπακούλας (74’ Μασούρας), Κάρμο, Ρέτσος (87’ λ.τρ. Σμαΐλοβιτς), Σιώζος, Ορτέγα, Έσε, Φορτούνης, Αντρέ Λουίζ, Γιάρεμτσουκ.

ΡΑΚΟΒ (Νταβίντ Κρότσεκ): Τρελόβσκι, Σβάρνας, Ρέπκα, Τούντορ, Πιένκο, Μάκουχ, Κοχέργκιν, Μπρούνες, Αμέγια (79’ λ.τρ. Γέντρικα), Σίλβα, Ρεκόβιταν (46’ Μπιένκο).