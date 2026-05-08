Ολυμπιακός: Σοκ για τον Γιαζίτσι – Υπέστη ξανά ρήξη χιαστού στο ίδιο πόδι

Σοκ στον Ολυμπιακό και τον Γιουζούφ Γιαζίτσι. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στην προπόνηση της Πέμπτης και οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη ρήξη χιαστού και μάλιστα ξανά στο ίδιο πόδι, όπως συνέβη στον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης τη σεζόν 2024-2025.

Ο Γιουζούφ Γιαζίτσι τέθηκε εκτός συνέχειας από τα playoffs της SuperLeague, ενώ αναμένεται να χάσει μεγάλο μέρος και της αγωνιστικής περιόδου 2026/2027.

Αυτή είναι η τρίτη φορά συνολικά στην καριέρα του που παθαίνει έναν τέτοιο τραυματισμό, αφού είχε υποστεί αντίστοιχο και όταν αγωνιζόταν στη Λιλ και είχε μείνει εκτός από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι και τον Απρίλιο του 2020.

Ο Ολυμπιακός σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εύχεται καλή ανάρρωση στον Γιαζίτσι να μείνει δυνατός και να γίνει γρήγορα καλά. Θυμίζουμε πως ο 29χρονος παίκτης έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.