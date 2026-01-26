Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Κόρι Τζόσεφ – Άμεση ενσωμάτωση στις υποχρεώσεις της ομάδας

Λίγο μετά τις 9:00 σήμερα (26/01) έφθασε στην Αθήνα ο Κόρι Τζόσεφ. Ο Καναδός γκαρντ, ο οποίος αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, σε μία κίνηση-έκπληξη των «ερυθρόλευκων», θα ενσωματωθεί άμεσα στις υποχρεώσεις της ομάδας και θα τεθεί στην διάθεση του Γιώργου Μαπρτζώκα.

Το τελευταίο διάστημα, ο 33χρονος άσος έκανε προπονήσεις με την Μονακό, που τον ανακοίνωσε, αλλά δεν μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει λόγω οφειλών, ωστόσο έχει να παίξει από τις 30 Απριλίου, όταν το Ορλάντο αποκλείσθηκε από τους Σέλτικς στον πρώτο γύρο των playoffs του ΝΒΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ