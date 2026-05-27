Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης – Ο ξέφρενος χορός, οι πανηγυρισμοί με ελληνικές σημαίες και… η θεαματική βουτιά στην πισίνα του Εβάν Φουρνιέ

Σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας γιόρτασαν την κατάκτηση της Euroleague 2026, οι παίκτες, οι προπονητές και οι διοικούντες του Ολυμπιακού μαζί με τις οικογένειές τους το βράδυ της Τρίτης (26/5). Έσπασαν την… παράδοση να γιορτάσουν στα μπουζούκια, ωστόσο το κέφι και οι πανηγυρισμοί για το τρόπαιο δεν έλειψαν.

Οι ερυθρόλευκοι, αφού ξεκουράστηκαν μετά τους πολύωρους πανηγυρισμούς σε Telekom Center Athens και Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έπειτα από τη νίκη στον τελικό του Final Four κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, μαζεύτηκαν για ένα οικογενειακό δείπνο, πριν επιστρέψουν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, αρχής γενομένης από το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL κόντρα στην ΑΕΚ στο ΣΕΦ (28/5, 20:15).

Πολύ φαγητό, πολύ χορό, γέλια, πειράγματα και φωτογραφίες είχε το… μενού. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έκανε και θεαματική βουτιά στην πισίνα.

