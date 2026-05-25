Ολυμπιακός: Το τρόπαιο της Euroleague στο τραπεζάκι του… Σάσα Βεζένκοφ – Η ανάρτηση του «ερυθρόλευκου» φόργουορντ

Ο Σάσα Βεζένκοφ δημοσίευσε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/05) ένα story στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, στο οποίο έδειξε το τρόπαιο της Euroleague, τα ατομικά του βραβεία και ένα κασκόλ του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Euroleague, καθώς επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και σήκωσε το πολυπόθητο τρόπαιο στο «Telecom Center Athens». Η ομάδα του Πειραιά πέτυχε τον μεγάλο στόχο της, για τον οποίο πάλευε τα τελευταία χρόνια.

Από το βράδυ της Κυριακής (24/05), το τρόπαιο της Euroleague πέρασε από διάφορα σημεία της Αθήνας και στη συνέχεια βρέθηκε στα χέρια του Σάσα Βεζένκοφ. Ο MVP της Regular Season έδειξε την κούπα, τα ατομικά βραβεία που κέρδισε στη διάρκεια της σεζόν και ένα κασκόλ του Ολυμπιακού, τα οποία είχαν τοποθετηθεί πάνω σε ένα μικρό μαύρο τραπεζάκι.