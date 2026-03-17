Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-84: Βήμα τετράδας με μυθικό Εβάν Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρμπαχτσε με 104-87 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, και ενίσχυσε τη θέση του στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βελτίωσε αισθητά την απόδοσή της μετά το πρώτο δεκάλεπτο και έφτασε σε μια καθαρή επικράτηση απέναντι στην πρωτοπόρο της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε προβλήματα στην άμυνα στο ξεκίνημα και επέτρεψε στη Φενέρμπαχτσε να επιβάλει τον ρυθμό της. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 29-23, έχοντας υψηλά ποσοστά ευστοχίας και καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ο Σάσα Βεζένκοβ κράτησε επιθετικά τον Ολυμπιακό στα πρώτα λεπτά, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν στο παιχνίδι μισού γηπέδου.

Φουρνιέ άλλαξε τον ρυθμό και έφερε την ανατροπή

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε με βελτιωμένη άμυνα και περισσότερη ένταση. Ο Εβάν Φουρνιέ ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο, άλλαξε τον ρυθμό του αγώνα και οδήγησε την ομάδα του στην ανατροπή. Οι Πειραιώτες έτρεξαν επιμέρους σερί, πήραν διψήφια διαφορά και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 48-46, παρά την αστοχία τους από την περιφέρεια.

Η εικόνα του αγώνα παρέμεινε υπέρ του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Η είσοδος του Σακίλ ΜακΚίσικ αύξησε την πίεση στην άμυνα, ενώ η δημιουργία του Τόμας Γουόκαπ και η σταθερή παρουσία του Βεζένκοβ διατήρησαν τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα. Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να επιστρέψει στο σκορ, μειώνοντας στο τέλος της τρίτης περιόδου, ωστόσο οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο.

Διαχείριση στο φινάλε και «σφραγίδα» νίκης

Στην τέταρτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν με πρωταγωνιστή τον Χόρτον-Τάκερ, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα και αποκατέστησε τη διαφορά. Με σωστές επιλογές στην επίθεση και συνέπεια στην άμυνα, η ομάδα του Μπαρτζώκα έφτασε χωρίς πίεση στην τελική επικράτηση με 104-87.

Ο Εβάν Φουρνιέ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους, καταγράφοντας ρεκόρ καριέρας στη EuroLeague και αποτελώντας τον καθοριστικό παράγοντα της νίκης του Ολυμπιακού, ο οποίος έκανε σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87.