Ολυμπιακός – Φουρνιέ: «Εάν κατακτήσουμε την Euroleague, θα είμαι πιο χαρούμενος για τους φιλάθλους, παρά για εμένα»

Λίγο μετά την εύκολη νίκη του Ολυμπιακού στο Μονακό επί της ομώνυμης ομάδας με 105-82 και την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε συνέντευξη στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, τονίζοντας ότι δεν βρίσκεται σε «διαδρομή εκδίκησης» και πως ελπίζει να φέρει «χαρά και υπερηφάνεια» στους φιλάθλους της ομάδας.

«Είχαμε μια καλή πορεία. Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε. Μετά από δύο καλές εμφανίσεις εντός έδρας, είναι αλήθεια ότι είχαν κάποιους τραυματισμούς. Αλλά αυτό δεν είναι δικό μας λάθος. Βρήκαμε καλές λύσεις, εστιάσαμε εκεί που χρειαζόταν και παίξαμε το παιχνίδι μας», σχολίασε ο έμπειρος Γάλλος και πρόσθεσε:

«Είναι διαφορετικά σε σχέση με πέρυσι. Αυτή είναι η σκληρότητα της μορφής του Final Four. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι σε μια σειρά αγώνων πέρυσι, κανείς δεν μπορούσε να μας νικήσει. Τώρα, πρέπει να είσαι έτοιμος την κρίσιμη ημέρα. Την πρώτη φορά που η ομάδα προκρίθηκε εναντίον της Μονακό, με εκείνο το… τρελό Game 5, η αντίδραση των οπαδών ήταν εντυπωσιακή. Σήμερα, δεδομένου του ρόστερ και των προηγούμενων σεζόν, αυτό που περιμένουν είναι ο τίτλος».

Ερωτηθείς για την χρονιά της Μονακό, ο Φουρνιέ είπε: «Λυπούμαστε για τους συναδέλφους μας. Έχουμε μια πολύ καλά αμειβόμενη δουλειά. Αλλά εάν δεν πληρωνόμαστε, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Δεν είναι εύκολο να βρίσκεσαι σε αδιέξοδο, να μην ξέρεις εάν θα μπορέσεις να μετακινήσεις την οικογένειά σου ή όχι. Οι συνθήκες για να δουλέψεις ήρεμα δεν είναι οι καλύτερες, ειδικά σε έναν φιλόδοξο σύλλογο. Οι παίκτες ήταν πολύ γενναίοι».

«Εάν κατακτήσουμε το τρόπαιο, θα είμαι πιο χαρούμενος για τους φιλάθλους, παρά για εμένα»

Όσον αφορά τί σημαίνει η κατάκτηση του τροπαίου για τον ίδιο, επεσήμανε: «Θα είμαι πιο χαρούμενος για τους οπαδούς, παρά για τον εαυτό μου. Θα είμαι υπερήφανος που θα κάνω ένα έθνος υπερήφανο και χαρούμενο. Δεν μπορείτε να το φαντασθείτε, αλλά είναι η καθημερινότητά μας. Μόλις μας δουν οι άνθρωποι στον δρόμο, μας σταματούν. Στον αυτοκινητόδρομο, οι άνθρωποι κορνάρουν, λέγοντάς μας να πάμε να πάρουμε αυτόν τον τίτλο. Δεν είναι πίεση, αλλά είναι πάντα δίπλα σου. Το να μπορέσεις να τους το δώσεις αυτό, θα είναι φανταστικό, με μια ιδιαίτερη χροιά. Ζούμε για αυτές τις προκλήσεις. Είμαι πεπεισμένος ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει έναν τρόπο να φθάσει στον τελικό. Εάν μπορέσουμε να παίξουμε μαζί τους, θα είναι απίστευτο».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο μπορεί η περυσινή απογοήτευση να αποτελέσει επιπλέον κίνητρο, ο Φουρνιέ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Έχω βιώσει τόσες πολλές απογοητεύσεις στην καριέρα μου, που βρίσκομαι σε ένα σημείο που παίζω για την αγάπη του παιχνιδιού, τον ανταγωνισμό και για να ζω την στιγμή. Η εκδίκηση είναι κάτι που είχα λίγο όταν ήμουν νεότερος. Αυτήν την στιγμή, δεν είμαι σε λειτουργία εκδίκησης».

Τέλος, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ν’ αντιμετωπίσει την Φενερμπαχτσέ και τον Νάντο Ντε Κολό, στον ημιτελικό, ο Γάλλος άσος, δήλωσε χαμογελώντας: «Ελπίζω να τον αναγκάσω να αποσυρθεί. Αυτή θα ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Ο Νάντο είναι ένας παίκτης που λατρεύω. Μου άρεσε πολύ που μοιράσθηκα μαζί του όλες αυτές τις σπουδαίες σεζόν (σ.σ. με την εθνική ομάδα της Γαλλίας). Θα ήταν μια όμορφη ιστορία».